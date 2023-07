Magaly Rojas Ortiz al recibir su Título de Dominio Gratuito “Si me preguntan cómo estoy, les digo que creo que no dormiré en días pensando en que esto aún no es una realidad”.

Emoción compartida entre vecinos y comerciantes de la tradicional Feria Alfredo Lorca que la acompañaron junto al delegado presidencial José Ruiz y seremis de Bienes Nacionales, de la Mujer y Equidad de Género y Trabajo y Previsión Social.





Magaly Magdalena Rojas Ortíz tiene 64 años de edad y es muy difícil, dicen quienes la conocen, verla sin fuerzas. Superó con coraje las complejas consecuencias de la violencia intrafamiliar y como jefa de hogar y con ayuda de sus vecinos y vecinas volvió a levantarse tras el voraz incendio que el año pasado destruyó gran parte de la casa que comparte con su nuera Jovana y su nieta mayor, Emylee.



Con su hijo, Franco Torres, quien aún tiene las manos vendadas por las consecuencias de ese incendio, recibió el título de dominio que la convirtió en propietaria de un ahora ex inmueble fiscal. La documentación de propiedad la recibió de manos del Delegado Presidencial Regional José Ruiz junto al Secretario Regional de Bienes Nacionales, Sergio Reyes. También estuvieron presentes las seremis de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz y del Trabajo y Seguridad Social, Doris Sandoval.



“Desde que era una niña pequeña trabajo para poder vivir. Solo doy gracias. Si me preguntan cómo estoy ahora, les digo que creo que no dormiré en días pensando en que esto aún no es una realidad” dijo Magaly al recibir su carpeta.



“Mi mamá, dice su hijo Franco, es una mujer ejemplar y por eso nunca está sola. Lo que recibe tiene muchas luchas detrás y es un ejemplo para mí”.









Minutos más tarde, Emylee Torres, su sobrina, dijo “A veces la veía mal porque no se sabía qué iba a pasar con la casa. Esto que pasó hoy es difícil de creer y solo puedo estar orgullosa de ella. Es mi abuela y mi mamá, porque ella me crió desde que nací, entonces gracias a ella soy lo que soy. No quiero imaginar que hubiese sido de mí sin ella”.



Es que la vida de Magaly ha sido una verdadera Cadena de Favores y así lo refleja el cariño de locatarias y locatarios de la Feria Alfredo Lorca. Una de ellas es Patricia Alvarado, quien preside el llamado sector tres. “Como mujer trabajadora, como madre y jefa de hogar ella es un ejemplo a seguir. Con mucho sacrificio esta acá en el día a día, este bueno o malo. Esto parecía tan lejano y ahora la felicidad de ella es también la mía”.





Un título de dominio poco común



Hace más de doce años que Magaly Rojas llegó a vivir como arrendataria a un sitio de la población Alfredo Lorca que luego pasó a ser fiscal al no haber herederos vivos. De esta manera, fue el Ministerio de Bienes Nacionales en coordinación con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género quienes gestionaron finalmente el permiso de ocupación del inmueble y la tramitación de un título gratuito.



“Cuando el terreno pasó al Estado, dice Magaly Rojas, yo pasaba por un proceso de ayuda en la Casa de la Mujer. En ese tiempo y con un informe pidieron que me dejaran en el lugar. Yo no tenía cómo darle de comer a mis niños y por eso podía entrar incluso a perderlos y que me los quitaran”.



Para el Delegado José Ruiz “ella tiene completamente merecida esta ayuda, porque cumplió los requisitos y es además una jefa de hogar. Parte de su vida y trabajo está en esta feria, y este premio a su esfuerzo la hace heredera para su hijo y su nieta”.



Destacó además a las distintas reparticiones del gobierno que dieron una orientación general y aceleraron los procesos. “Así hoy tenemos una familia que va a festejar y tener tranquilidad apostando a otros beneficios sociales”.



El seremi de Bienes Nacionales, Sergio Reyes destacó este excepcional apoyo del Estado “por brindar seguridad económica a una vecina, una mujer de esfuerzo, y a su grupo familiar, siendo que es un instrumento muy acotado a casos de alto riesgo social y donde sólo se han entregado dieciséis títulos de dominio similares en la última década en Magallanes”.





“Ahora ella es dueña de esta propiedad, y bajo el mandato del Presidente de la Republica Gabriel Boric, y de nuestra Ministra Javiera Toro, hacemos este compromiso para la seguridad social y familiar de doña Magaly”.





Recuadro:

Facultad jurídica excepcional de Bienes Nacionales





El Seremi de Bienes Nacionales explicó que el artículo 88 del Decreto Ley Nº 1.939 de 1977 faculta al Presidente de la República para que a través del Ministerio de Bienes Nacionales pueda transferir gratuitamente inmuebles fiscales, a personas naturales chilenas, siempre que por sus antecedentes socioeconómicos se justifique o se trate de casos de grave vulnerabilidad social.

El objetivo es que las personas beneficiadas obtengan un mejoramiento de su calidad de vida a través de la titularidad del dominio de los inmuebles que habitan, a fin que el Estado les pueda proporcionar algunos de los subsidios y demás beneficios que para ello disponen los Programas Sociales.