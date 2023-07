Más de 300 manipuladoras de alimentos de JUNAEB fueron capacitadas en Magallanes

Entre los días 03 y 07 de julio se realizó el proceso de capacitación de las más de 300 manipuladoras de alimentos que se desempeñan en los distintos establecimientos educacionales de Magallanes y de la Antártica Chilena, entregando alimentos a los niños, niñas, jóvenes y adultos que pertenecen al Programa de Alimentación Estudiantil de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Esta actividad se desarrolló en las cuatro cabeceras provinciales por un equipo de profesionales del área, donde se abordaron temáticas como la inocuidad alimentaria, prevención de riesgos y técnicas culinarias, haciendo hincapié en los requerimientos exigidos en la licitación que se inició este año en la región.

Durante la realización de uno de los talleres en la Escuela Paul Harris estuvieron presentes el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, y el director (s) de Junaeb, Gerardo Mancilla, quienes saludaron a los equipos de trabajo que se encontraban participando.

“Hemos visitado una importante jornada de capacitación de manipuladoras de alimentos de escuelas municipales y subvencionadas de la ciudad de Punta Arenas. Valoramos el cariño y la dedicación que depositan en su accionar cotidiano que es fundamental para el desarrollo del servicio en el territorio y para la reactivación educativa”, afirmó el seremi de Educación Valentín Aguilera Gómez.

Por su parte, el director regional (s) de Junaeb, Gerardo Mancilla, indicó que como institución están “interesados y controlando que todas las manipuladoras sean capacitadas en técnicas culinarias y buenas prácticas para asegurar altos estándares en la entrega del servicio de alimentación a las y los estudiantes de Magallanes”.

Vacaciones de Invierno

El Programa de Alimentación Estudiantil de Junaeb contempla diversas líneas entre las cuales destacan las actividades de recreación de vacaciones, y otras, denominadas, “Programas Eventuales del PAE”, cuya población objetiva son estudiantes del sistema educacional municipal y subvencionado.

Los servicios otorgados durante la ejecución de estos programas consideran desayuno, almuerzo, once y/o cena, que son asignados de acuerdo con el periodo y horarios de funcionamiento.

En Magallanes las vacaciones de invierno están contempladas desde el 3 al 23 de julio, periodo en el cual se están ejecutando un total de nueve proyectos de instituciones y organizaciones en las distintas comunas de la región, logrando beneficiar a más de 700 estudiantes. Entre ellos destacan, el Programa "Inglés Abre Puertas" del Mineduc, y las Colonias de Invierno Villa Feliz del Instituto Don Bosco, donde ambas iniciativas convocaron a más de 200 participantes diariamente.