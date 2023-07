Ministro Mario Marcel y Ministra Camila Vallejo encabezan encuentro de altas y altos directivos públicos organizado por el Servicio Civil

Un llamado a valorar el trabajo realizado y a trabajar por recuperar la confianza ciudadana formularon el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, a cerca de 70 altas y altos directivos públicos reunidos en un encuentro organizado por el Servicio Civil.



La actividad, realizada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda también contó con la presencia de la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner y el director de la Secretaría de Comunicaciones, Pablo Paredes, y se enmarca en las actividades de acompañamiento para las y los directivos seleccionados a través del Sistema de Alta Dirección Pública, teniendo como objetivo profundizar en las prioridades gubernamentales entregadas por el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública 2023.



El ministro Marcel recordó: “Muchas veces escuchamos que se dice: “bueno, el Estado tendría que hacer esto, tendría que hacer esto otro en materia de gestión” y muchas veces lo señalan personas que no han tenido experiencia de liderar un servicio público, cuando realmente la gestión en el día a día ocurre dentro de los servicios públicos y por lo tanto es ahí donde tienen que producirse las transformaciones que el Estado requiere. Para eso hay que tener una visión de alto nivel que se refuerce a través de la comunicación, que permita involucrar a la organización, y a sus funcionarios. Tareas que sabemos son importantes y no son fáciles”.



Por su parte, la Ministra Vallejo se refirió a los logros del Gobierno del Presidente Boric y a los desafíos que tiene en seguridad ciudadana, reforma previsional y pacto fiscal. “Esperamos que en nuestro país empiece a cambiar la mirada que se tiene de lo público y de la labor del Estado, porque al final cuando estamos frente a urgencias y emergencias siempre se pide que el Estado esté presente, así que necesitamos un Estado más presente, un Estado comprometido y eso da cuenta de la importancia de tener instituciones democráticas, instituciones al servicio de la gente y eso no sólo depende de un Gobierno, sino de todas y todos ustedes”, enfatizó la vocera de Gobierno.



El director del Servicio Civil, Felipe Melo, en tanto, recordó que este año el Servicio Civil y la Alta Dirección Pública cumplen 20 años de vida y su impacto ha sido relevante. “En un mes 16 de Gobierno, este es el que más ADP tiene nombrados, un 56%, lo que es superior a los nombrados a la misma fecha de los gobiernos anteriores. Pero esto no es para sacar cuentas alegres, esto es un sistema que ha mostrado estabilidad, que ha mostrado un impacto relevante en la política pública a nivel nacional y estas cifras nos muestran que debemos seguir trabajando y seguir mejorando”, precisó.



Finalmente, la subdirectora de Alta Dirección Pública, Danae Mlynarz, presentó a los altos directivos la oferta de capacitación entregada por el Servicio Civil y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, para la transversalización de la perspectiva de género en la función pública, específicamente, los cursos del Programa PREVENIR, y los talleres de Vocería disponibles para ADP.