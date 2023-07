“Nos molesta y nos violenta”: Organizaciones de la sociedad civil y de DDHH piden renuncia de Patricio Fernández, delegado presidencial por los 50 Años del golpe

Agrupaciones defensoras de los DD.HH. le entregaron una carta al Presidente Gabriel Boric para exigir la renuncia del delegado a cargo de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, Patricio Fernández Chadwick, tras sus polémicas declaraciones.



La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Red de Sitios de Memoria, ANEF, CUT y otras organizaciones civiles, entregaron una carta al Presidente Gabriel Boric en la que exigen la renuncia del asesor para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, Patricio Fernández.



El delegado del Gobierno para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, Patricio Fernández, fue criticado por la esfera política y organizaciones de la sociedad civil tras una desafortunada declaración emitida en el programa, “Tras las líneas”, de Radio Universidad de Chile conducido por el premio nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón, en donde Fernández afirmó que: “La historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el Golpe de Estado”.



En la jornada de hoy, Garretón aclaró que “Patricio Fernández en ningún momento justificó el golpe”. “Los errores de la UP existieron y no tienen nada que ver con el golpe militar. Usted no puede mirar al futuro si no condena el máximo crimen que se ha cometido en la historia de Chile, y los únicos responsables del crimen son quienes lo cometieron”, aseguró el Premio Nacional de Humanidades en entrevista con Radio Coorperativa.



A pesar de las aclaraciones, organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos llegaron hasta La Moneda para exigirle al Presidente Gabriel Boric la renuncia del asesor. La presidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera Sánchez, aseveró que los dichos del delegado del Gobierno “son una falta de respeto a nuestros muertos y a nuestra gente que por más de 50 años ha resistido lo que significó la dictadura civil-militar”.



“Creemos que (Fernández) no tiene la validez para seguir trabajando en el tema de los 50 años. No podemos tener a un negacionista de la historia, de lo que significó la dictadura civil-militar dentro de La Moneda (…). Nosotros estamos conmemorando los 50 años de lo que significó la tortura, la desaparición, los exiliados políticos. Hay un montón de momentos que vivimos en dictadura que pareciera que a este señor se le olvidaron”, declaró.



En la misma línea, Sánchez destacó que la organización también reivindica al gobierno de Salvador Allende, debido a que los familiares a quienes permanentemente conmemora la agrupación “fueron asesinados por militar en los partidos políticos que acompañaron al gobierno de la Unidad Popular”.



Por su lado, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira Matus, enfatizó que el aniversario de los 50 años del Golpe de Estado no tienen que ver solamente con las víctimas y sus familias, sino que también con “el daño que le hicieron a este sociedad hasta la fecha”.



“No tenemos verdad plena y tenemos justicia a medias. Por lo tanto, el nombramiento del señor Patricio Fernández es un retroceso pero también es algo que nos molesta y que nos violenta”, señaló. De esa manera, la dirigenta acusó a Fernández de abordar la conmemoración de los 50 años como un evento, cuando en realidad de lo que se habla es de quienes “han gozado de 50 años de impunidad total en lo civil y en lo penal”.



Asimismo, Lira hizo un llamado al Presidente Boric de elegir con mayor rigurosidad a las personas designadas para estos cargos y solicitó que quién asuma sea alguien que “hable, sienta y tenga empatía con el tema”. Fuente: Radio Universidad de Chile.