Nova Austral emite declaración sobre querella contra exgerentes y directores de la empresa

Punta Arenas, 17 de julio de 2023. Respecto de la querella por presunta estafa

presentada en contra de exgerentes y directores de la empresa, Nova Austral aclara:

Esta acción judicial no va dirigida en contra de Nova Austral, sino que se enmarca en un

conflicto entre accionistas y tenedores de bonos por hechos no relacionados a la actual

administración de la empresa. Por lo tanto, esta acción legal no altera la operación ni el

proceso de reorganización judicial en el que se encuentra actualmente la compañía.