Personas vulnerables predominan en peritajes que realiza el SML en Magallanes

Al no disponer el Servicio Médico Legal (SML) de un perito siquiatra en Magallanes, su Dirección Regional ha logrado suplir dicha carencia gracias a la gestión, en conjunto con la Dirección Nacional, de un Plan de Reducción de Brechas en Psiquiatría, financiado por el Ministerio de Justicia y DD. HH., el cual permite contar hoy con el concurso de la Dra. Ximena Peñailillo San Martín, profesional de dilatada trayectoria, quien ha asumido la misión de desarrollar los peritajes pendientes en esta especialidad, por tercer año consecutivo.

Al respecto, el Director Regional del SML, Dr. René Castro Cid, dio cuenta de este importante apoyo al sistema de justicia, enfocando los esfuerzos en realizar una labor lo más eficiente posible, lo que se traduce en que, hasta el cierre de la jornada del viernes 14 de julio, la especialista había visto a 23 de las 30 personas citadas hasta la fecha, de un total de 32 peritajes psiquiátricos agendados en esta oportunidad, ya que dicha actividad culmina hoy lunes 17. El profesional señaló que, gracias a esta iniciativa, se ha dado respuesta a las solicitudes pendientes a nivel regional, recordando que, cuando comenzó el Plan, a mediados de 2021, existían decenas de solicitudes de pericias, que se arrastraban desde fines de 2019, cuando la Institución a nivel local se quedó sin un profesional en esta área. Recalcó también que el trabajo con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública Regional ha sido fundamental para el éxito de este Plan.

Las solicitudes de peritajes psiquiátricos se asocian fundamentalmente con causas de tribunales de Familia (violencia intrafamiliar), de Garantía y Laboral, y también hay solicitudes del Ministerio Público, asociadas a algunos casos más puntuales. El Dr. Castro explicó que los peritajes psiquiátricos que desarrolla el SML son para establecer a través del examen forense si existe en los peritados, responsabilidad criminal, interdicciones, presencia de patología psiquiátrica que altere la capacidad para consentir en la esfera sexual, y pericias en condenados por posible ‘enajenación mental’, según la legislación vigente. En concreto, establecer si las personas tienen discernimiento, y en caso de no tener discernimiento, qué medidas se recomiendan, ante la factibilidad de que vuelva a delinquir, en su calidad de persona sin raciocinio adecuado.

El actual periodo de atenciones de Ximena Peñailillo se desarrolla entre el 3 y el 17 de julio. Al respecto, la doctora señaló que, en su mayoría, las personas evaluadas son personas vulneradas y en contexto de pobreza, muchas de ellas con vida de calle: “la mayor parte de la gente que veo es de extrema pobreza, y me llama la atención por qué acude al SML el segmento más pobre de la población”, situación que difiere de lo que ella ha visto en Santiago. Agregó que la pobreza genera problemas mentales, además de lo físico; muerte más prematura y más enfermedades, y “de las mujeres, la mayoría que he visto tiene vida de calle, cosa que me asombra en una región tan fría que no sé cómo sobreviven esas personas”.

Ante ello, planteó que el tema de la salud mental es un problema mucho más complejo y no se ha logrado hasta ahora tener de verdad un sistema completo e integral que aborde a todos los sectores: “porque esto no es solo del sector salud; esto es vivienda, educación, desarrollo social, son muchos sectores los que tienen que estar comprometidos. Y la gente tiende a pensar que todo depende del hospital, del servicio de Psiquiatría. Eso no basta para tratar a una persona con problemas de salud mental. Sería muy valioso que la comunidad pudiera comprender esto, para que pueda pedir que la salud sea algo más que la parte clínica exclusivamente”.