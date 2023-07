Polémica por falta de ambulancias en el SAMU de Puerto Natales: autoridades de Salud aseguran continuidad de la atención gracias a trabajo de funcionarios/as

Para referirse a la situación acontecida con móviles SAMU en el Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto Natales, la Delegada Presidencial junto a autoridades del sector salud, ofrecieron un punto de prensa en el establecimiento de salud, relevando el invaluable rol que desarrollan día a día los funcionarios del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos y la continuidad de la atención alcanzada.

“Destacar que gracias al compromiso de los funcionarios no se ha perdido la continuidad de la atención, si bien tenemos un nodo crítico por el tema de las ambulancias, que no es algo de resolución inmediata, ya que estamos hace meses trabajando en el tema de la reposición con Gobierno Regional y MINSAL, nuestros usuarios/as no han dejado de recibir las prestaciones”, indicó Verónica Yáñez, directora del Servicio de Salud Magallanes.

De igual forma, señaló que, como dirección de Servicio, comprenden y comparten la preocupación de los funcionarios, especialmente del equipo SAMU, por lo que se hicieron presentes y se tomaron las medidas pertinentes. “Es importante mencionar y transmitir a la comunidad de que estamos presentes, estamos en terreno para ver las situaciones; de hecho, Puerto Natales es una de las comunas que más hemos visitado desde la asunción de esta administración, para específicamente apoyar la gestión del director y de los equipos clínicos y hoy, sostuvimos una reunión de trabajo para ver los nodos críticos de gestión que hemos podido evidenciar”, puntualizó la directora de salud.

Por su parte, Romina Álvarez, Delegada Presidencial Provincial de última Esperanza, comentó que respondiendo al compromiso asumido el día lunes se realizaron gestiones a fin de apoyar en la implementación de una solución. “Realizamos las gestiones correspondientes con las autoridades pertinentes, conversamos con el Gobernador Regional para ver en contexto de convenio MINSAL – GORE la reposición de ambulancias”, indicó la autoridad.

Reforzando la primera autoridad provincial que, gracias a la gran labor y responsabilidad de los funcionarios, nunca hubo perdida de la continuidad de la atención, por lo que era necesario reforzar el mensaje de tranquilidad a la comunidad, considerando además que, como entes articuladores, van a seguir gestionando las aristas correspondientes.

Ricardo Moya, director del establecimiento de salud, señaló que es necesario realizar un proceso de mejora y lo que se tiene que hacer ahora es tomar las medidas correctivas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir.