Preocupación del sector turismo en Magallanes: Nuevas restricciones, falta de promoción y coordinación hacen que temporada invernal no sea exitosa

Preocupados se encuentran los gremios del turismo de Magallanes. Aunque la temporada anterior fue de recuperación, temen que la falta de promoción y la falta de coordinación entre las instituciones públicas en respuesta a las necesidades del privado mantengan a esta industria bajo los números de 2019.

“Si todos los sectores involucrados trabajan mancomunadamente y unen esfuerzos, tanto económicos como de gestión, podríamos ver números que deseamos. El sector privado está realizando acciones concretas para potenciar el turismo invernal pero no ha contado con el apoyo ni un trabajo previo por parte de las autoridades. Hace una semana atrás cerró el Parque Nacional Torres del Paine y luego de una inspección de rutina se dieron cuenta que la medida quizás fue un poco apresurada, pero no existe un trabajo preventivo ni una preparación para las temporadas, siempre se reacciona frente a las contingencias y eso frena cualquier posibilidad de organización que pueda tener el turismo. La falta de recursos siempre ha sido el argumento que trasciende en todas las gestiones públicas, no anticiparse y no desarrollar acciones que permitan acompañar las iniciativas del sector privado es lo que preocupa”, comentó Silvia Muñoz Urbina, gerente de la Cámara de Turismo de Magallanes, Austrochile.

El turismo es una industria clave para Magallanes, generando empleo y contribuyendo significativamente a la economía local. Durante el invierno las empresas han trabajado arduamente para mantener abiertos los hoteles y servicios en el parque durante la temporada invernal. Sin embargo, las restricciones que se están aplicando en la Octava Maravilla, sin previo aviso, están empañando este esfuerzo.

“Existen normas restrictivas que se están aplicando a mitad de invierno, como la exigencia de un guía por cada cuatro turistas, siendo que anteriormente siempre se ha exigido un guía cada seis turistas. Esta normativa comenzó a regir desde el 4 de mayo, y muchos empresarios ya tenían vendidos paquetes considerando la exigencia de 6X1. Entonces como no podemos prepararnos con tiempo y planificar todas estas restricciones, evaluando los pros y los contras, ya que se fiscaliza, pero ni siquiera existe una categorización de los senderos como lo exige la norma. Si vamos a implementar y fiscalizar una ordenanza, todos los actores involucrados deben conversar para actuar hacia un mismo fin y lograr un objetivo común, potenciar el turismo invernal. Creemos que todos queremos que Magallanes se potencie en este escenario que es surgir ante la alternativa de potenciar el turismo invernal, pero cada vez son más las trabas que aparecen. El criterio para prevenir riesgos es restringir las actividades, lo que se traduce en una evidente falta de experiencia y un nulo apoyo a un sector que a luces de todos ha invertido particularmente este invierno para proyectar los próximos periodos invernales, apostando a desarrollar a corto plazo un turismo todo el año”, resaltó Sara Adema Yusta, gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST.

Ante esto, los gremios hacen un llamado a las autoridades y a los actores involucrados a trabajar de manera conjunta, ya que sólo así la temporada 2023-2024 será exitosa y permitirá recuperar el nivel previo a la pandemia.

Adriana Aguilar Lagos, gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza señaló: “respecto al desarrollo del turismo de invierno y al respaldo del sector público no hay punto que se pueda destacar como positivo. No existe una línea de base por parte de las instituciones públicas que apoye las operaciones turísticas invernales. Desde antes de comenzar el invierno se hicieron ver las restricciones y la falta de decisiones que se complementen a la inversión que han hecho las empresas al mantener contratado buena parte de sus colaboradores, como es el personal administrativo, los guías de turismo, conductores y mantener los pagos de arriendos y de proveedores. Ante el retroceso y desfavorable escenario por el que transita nuevamente el sector turismo las empresas siguen reprogramando deudas para volver a endeudarse y mantenerse a flote. Los trabajadores del sector ven con impotencia como se les limita la oportunidad de trabajar y llevar ingresos a sus hogares. Los gremios de turismo han perdido tiempo en diversas reuniones en donde lo planteado no ha sido considerado y los compromisos del sector público han quedado en letra muerta frente a los cambios de las autoridades regionales. Estamos proyectando una pésima imagen como destino ya que, por una parte, los privados promueven e invitan a los viajeros a visitar la región y conocer sus atractivos mientras que las autoridades regionales bloquean el desarrollo de las actividades turística cerrando rutas y limitando los accesos a los atractivos turísticos en los que el sector privado ha invertido en promoción. Las razones; falta de monitoreo del programa de conservación y mantenimiento de las rutas en Última Esperanza, falta de recursos para contar con más presencia de guardaparque en Torres del Paine, falta de un plan de contingencia para reaccionar de manera adecuada en este periodo invernal en el que todos los magallánicos sabemos que se requiere más voluntad, iniciativa y gestión. Es así como lamentablemente los turistas no se llevan la mejor imagen del destino, ya que los que no logran ingresar al parque porque se cierra ante la presencia de nieve y, además, no pueden recuperar el dinero de las entradas porque el actual sistema es ineficiente en todo sentido y, los turistas que si logran ingresar al parque no pueden realizar caminatas porque los senderos están cerrados también por presencia de nieve. En resumen, los trabajadores deben quedarse en casa, el equipamiento invernal queda guardado, los activos de las empresas se deprecian y el turista pierde la confianza en el destino”.

Finalmente, los gremios hicieron un llamado a potenciarse como destino turístico único, tal como lo hacen nuestros vecinos, que son un ejemplo de trabajo en bloque. Todos los gremios realizan esfuerzos para darse a conocer al resto del país y al mundo, pero si se pudiera fomentar el trabajo en conjunto con las autoridades e invertir en promoción los resultados serían magníficos y Magallanes, esta región única y maravillosa que tiene actividades durante todo el año, volvería al nivel de visitantes de 2019.