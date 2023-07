Puerto Williams: Instituciones públicas y empresas coordinan acciones para prevenir consumo de alcohol y otras drogas



– “Es sumamente importante trabajar con las empresas y articular una red con diferentes instituciones públicas para enfrentar este tema súper preocupante. Hoy día, trabajar en conjunto va a hacer que tengamos una comunidad más tranquila y segura”, dijo la delegada María Luisa Muñoz respecto a esta temática que ha llegado a concernir a la seguridad pública de la capital provincial.



Con el fin de coordinar acciones en materia de seguridad pública y presentar la oferta programática del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, encabezó una reunión con representantes de las principales empresas establecidas en Puerto Williams.



En la ocasión, ejecutivas y ejecutivos de rubros como la construcción, energía y pesca, que en su conjunto totalizan a más de 280 trabajadoras y trabajadores de la zona, dieron a conocer sus respectivas realidades, opiniones, propuestas y preocupaciones en torno a prevenir el consumo excesivo de alcohol y otras drogas, factor predominante que no sólo desencadenaría problemas en el ambiente laboral, sino que también en hechos de carácter delictivo, como riñas, consumo en la vía pública, entre otros.



Según la delegada Muñoz, el trabajo colaborativo entre los mundos público y privado es esencial para abordar esta materia. “Es sumamente importante trabajar con las empresas y articular una red con diferentes instituciones públicas para enfrentar este tema súper preocupante. Hoy día, trabajar en conjunto va a hacer que tengamos una comunidad más tranquila y segura”, profundizó.



“Mucha gente que viene son jóvenes que no son de Puerto Williams, por lo tanto, tampoco tienen mucha red de apoyo y no tienen lugares de distracción. Hay que ver cómo generamos instancias recreativas donde no sea solamente salir del trabajo, ir al supermercado a comprar alcohol y juntarse en un lugar lejano, porque eso nos ha traído otras problemáticas que tienen que ver con hacer fuego en lugares no habilitados, por ejemplo. Es una cadena de situaciones y es un trabajo que también estamos abordando para poder generar consciencia y un comportamiento responsable en Puerto Williams”, agregó la máxima autoridad provincial.



En concreto, las y los representantes de las empresas recibieron una carta de compromiso por parte de Senda Previene, la cual tendrán opción de completarla y entregarla firmada a la institución. Esta misiva incluye difusión de cursos en línea y participación en el programa Prepara Laboral, cuyos principales objetivos son contar con el apoyo de un profesional de prevención de la entidad, así como también fortalecer los estilos de vida saludables, autocuidado, calidad de vida laboral y el manejo de los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas.



Específicamente, además de la delegada Muñoz y personal de la propia Delegación, Senda Previene y Municipalidad de Cabo de Hornos, estuvieron presentes representantes de las empresas Productos Marinos Puerto Williams, Conpax, Constructora Río Maule, Edelmag y Gasco Magallanes.