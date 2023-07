Puerto Williams: realizan más de 20 atenciones durante jornada de extensión horaria en Delegación Presidencial Antártica Chilena





– La instancia, desarrollada por segundo año consecutivo, se enfocó en otorgar servicios a personas que, por diversos motivos, no pueden acudir a las oficinas públicas en horarios habituales. Tanto las instituciones establecidas como otras que no cuentan con presencia permanente en la zona, participaron en esta actividad. “La idea nuestra es seguir haciendo estas acciones, por lo que se continúa planificando para realizar durante el año estas extensiones de horario”, sostuvo la delegada María Luisa Muñoz.



Un total de 26 atenciones se realizaron en la reciente jornada de extensión horaria organizada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, en la que diversos servicios públicos estuvieron presentes para resolver trámites requeridos por vecinas y vecinos de Puerto Williams.



La actividad, enmarcada en el programa de “Gobierno en Terreno”, se llevó a cabo en un horario en que comúnmente las oficinas públicas permanecen cerradas –entre las 17:30 y 19:00 horas-, para así abarcar a personas que, por diversos motivos, no pueden acudir en las jornadas de atención habituales.



La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, calificó positivamente esta instancia ejecutada por segundo año consecutivo en dependencias del edificio gubernamental ubicado en la ciudad de Isla Navarino. “Esto se enfoca en acercar el Gobierno a la comunidad, y también se hacen las coordinaciones y gestiones para traer servicios que no están presentes en nuestra provincia, como por ejemplo, Tesorería General de la República y Banco Estado”, mencionó.



“La idea nuestra es seguir haciendo estas acciones, por lo que se continúa planificando para realizar durante el año estas extensiones de horario. Sabemos que es muy necesario para vecinos y vecinas que lo requieren y se les hace mucho más difícil acceder en el horario que se atiende normalmente”, agregó la máxima autoridad provincial.



Específicamente, los servicios públicos involucrados en esta jornada fueron la Unidad Social de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena –que principalmente atendió solicitudes de residencia y subsidio aéreo-, Banco Estado –en temáticas relativas a pequeñas y medianas empresas-, Centro de Negocios Sercotec Punta Arenas Satélite Cabo de Hornos –con información sobre fondos y calendarización de próximas charlas-, ChileAtiende –Clave Única, afiliación a Fonasa y Registro Social de Hogares- y Tesorería General de la República –contribuciones, convenios y certificado de deudas-. Para apaciguar el frío exterior, las y los asistentes fueron recibidos en el hall del edificio con bebestibles calientes y pastelería. Además, recibieron de regalo el libro “Historia viva”, del fotógrafo local, Gonzalo Arriagada.



Así como varias personas que acudieron a la Delegación, Diego Weidmann pudo realizar trámites en más de un servicio disponible. En su caso, solicitó residencia en la Provincia Antártica Chilena en Unidad Social y actualizó su Registro Social de Hogares en ChileAtiende. El vecino, quien hace tres años vive en Puerto Williams, agradeció esta instancia de atención, puesto que las jornadas laborales en su lugar de trabajo, ubicado a las afueras de la ciudad, le dificultan realizar trámites. “Esto le sirve a toda la comunidad que no puede participar, porque o tiene que trabajar o muchas veces tiene que estar hasta tarde cuidando a sus hijos y no alcanza el tiempo para hacer los trámites de manera normal a la hora que se debe (…). Mientras más veces se repita, mejor, así voy a tener mejores resultados en mis consultas o también podré ponerme al día en mis trámites personales”, comentó.



En tanto, Vitalia Vargas, quien tiene un emprendimiento de panadería, también concurrió al edificio para postular al crédito Fogape Chile Apoya de Banco Estado. “Estoy todo el día trabajando en mi casa y entregando mis productos, y ésta sería la hora alternativa que tengo para hacer un trámite. Me atendieron súper bien, con un cafecito, una galletita. Todos muy amables, y me sirvió harto el trámite que vine a hacer, especialmente en el Banco Estado”, opinó la vecina que hace 20 años reside en Puerto Williams, quien coincidió con Weidmann para que esta instancia se repita próximamente.