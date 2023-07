Senador Alejandro Kusanovic solicita a la Ministra de Obras Publicas la creación de un plan de inversión estratégico para el desarrollo de infraestructura y conectividad hacia Isla Navarino

Luego de visitar Puerto Williams donde se reunió con autoridades y representantes de la comuna, con quienes coincidió en la necesidad de generar condiciones pertinentes para desarrollar la Provincia Antártica.

Dentro de su trabajo territorial en Magallanes, el senador Alejandro Kusanovic concluyo su recorrido por las diez comunas de la región, en la ciudad de Puerto Williams. Instancia en la cual se reunió con las autoridades locales, vecinos y representantes de sectores productivos de la zona, quienes plantearon una serie de desafíos que aun se encuentran pendientes en la localidad austral y que requieren de un mayor esfuerzo por el Estado para sentar las bases de su desarrollo. Por lo que el parlamentario se comprometió a apoyar las legítimas demandas de sus pobladores y solicitar medidas concretas a las autoridades pertinentes para avanzar hacia un mayor desarrollo de la Provincia Antártica.

En base a este compromiso, esta semana el senador solicito a la Ministra de Obras Públicas, Jessica López, poner todos sus esfuerzos en crear un plan estratégico especial de inversión pública y privada para el desarrollo de infraestructura que promueva el trasporte y la conectividad hacia la isla de Navarino. Estableciendo dicho plan como un eje estratégico del Estado, que permita asegurar la soberanía nacional en el territorio más austral del país, generando una cartera de proyectos que permitan concretar la anhelada “Ruta hacia el fin del mundo”, conectando el extremo sur de la Isla de Tierra del Fuego, desde Bahía Yendegaia con Puerto Navarino y desde ahí hacia la comuna de Cabo de Hornos.

El parlamentario recalcó la importancia de promover un mayor compromiso estatal, manifestando que “al estar en terreno y escuchar a quienes hacen patria en lugares tan aislados como Isla Navarino, uno puede percatarse con profundidad de lo mucho que nos falta. Hoy los proyectos que se ejecutan vienen de necesidades que surgieron hace más de 20 o 30 años, estamos muy atrasados y no estamos generando las bases para un desarrollo serio, seguimos tapando hoyos en vez de hacer bien el camino.”

La solicitud a la Ministra, apunta a no esperar a que el camino Vicuña- Yendegaia se encuentre terminado para visualizar y planificar la inversión necesaria. Como anticipar las obras y mejoras viales que se requerirán, así como la infraestructura portuaria para concretar la conectividad hacia la Isla de Navarino, como puerta de entrada a la Antártica. Planificación que podría incluir su conexión hasta Puerto Toro, la localidad más austral de Chile. Lo que no solo revertirá el aislamiento territorial de sus habitantes, sino que promoverá el desarrollo económico de la región, dado el incalculable valor turístico que tiene la “Ruta hacia el fin del mundo”, según se desprende del oficio enviado.

Para Kusanovic, esto es prioritario “estamos desaprovechando el tremendo potencial de la ruta al fin del mundo y poniendo en riesgo nuestra soberanía nacional al seguir postergando el desarrollo de Tierra del Fuego e Isla Navarino, necesitamos un compromiso real del Estado y un trazado de ruta claro, eso es lo responsable hoy por hoy. Por lo mismo trabajare para que la Provincia Antártica sea declarada territorio especial y así obtener las mejores condiciones para su desarrollo” finalizo el senador.