Senador Kusanovic llama a poner los esfuerzos en despejar y trasparentar las asignaciones directas del Gobierno Regional.

“No pretendamos que el problema se soluciona matando al mensajero. Hagámonos cargo del mensaje”

Diversas reacciones han generado los cuestionamientos del Consejero Regional, Alejandro Riquelme, quien ha solicitado transparentar el traspaso y rendiciones de asignaciones directas que ha efectuado el Gobernador Regional, llamando a todas las autoridades y beneficiarios de estos fondos a no criticar quien pide mayor transparencia, sino dar cumplimiento a los dictámenes de los tribunales y la Ley de Transparencia vigente en nuestro país.

El Consejero Regional, según lo trascendido en medios locales, basa sus cuestionamientos en el Informe Final de Auditoria de la Contraloría Regional de Magallanes N° 428, del año 2022, el que detectó una serie de irregularidades en la asignación directa de recursos a organizaciones para proyectos financiados por el Gobernador Regional, lo que representa una muestra de solo 30 proyectos. Entre las organizaciones cuestionadas por Contraloría, se encuentra “Procultura”, fundación que posee graves acusaciones de irregularidades en las regiones de Antofagasta, Aysén y ahora en Magallanes. A esto, la autoridad regional, ha manifestado que existe un fallo del Consejo para la Transparencia que obliga al Gobernador Regional, Sr. Jorge Flies a entregar toda la documentación de las asignaciones efectuadas en los últimos 24 meses.

Estas declaraciones han levantado una serie de críticas publicas entre distintos Consejeros Regionales y organizaciones que han recibido financiamiento del Gobierno Regional, sin embargo, el senador Kusanovic salió al paso apuntando a que las autoridades no están sobre la ley y “si tienen atribuciones para fiscalizar el uso correcto de los recursos públicos, que lo hagan, para eso están. Pero no pretendamos que el problema se soluciona matando al mensajero… hagámonos cargo del mensaje”. En ese sentido, hizo un llamado a no perder de vista el fondo “aquí lo más importante, dado los acontecimientos nacionales que tenemos hoy, es transparentar todo,8 detalladamente, de forma de evitar cualquiera tipo de cuestionamiento, es el único camino para darle un punto final correcto a este tema.” finalizo el parlamentario.