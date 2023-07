Servel lanza campaña informativa nacional por cambio de domicilio electoral

El plazo de las solicitudes de modificación y actualización del domicilio electoral termina indefectiblemente el próximo 29 de julio.

142.866 personas ya han solicitado actualización de su domicilio electoral, esto desde el 1 de junio, fecha en que se reabrió el Registro Electoral con miras al Plebiscito Constitucional de diciembre de 2023.

En el desglose de la cifra, 119.066 personas han realizado la solicitud en línea y 23.800 lo han efectuado de manera asistida por las Direcciones Regionales de Servel, tanto de forma presencial en las oficinas regionales, como en los operativos en terreno, y también en ChileAtiende y Consulados de Chile en el exterior.

Y aún queda plazo para realizar este trámite. Por ello Servel lanzó una campaña informativa nacional con el fin de que electores y electoras revisen su domicilio electoral, poniendo especial cuidado en que sus datos estén correctos, sin abreviaturas y escritos de forma completa.

“Desde el 1 de junio, día en que se abrió el Registro Electoral, hemos informado en nuestras redes sociales y en medios de comunicación de todo el país sobre la importancia de que el electorado revise y tenga actualizado su domicilio electoral en vista del próximo Plebiscito Constitucional de diciembre. Y desde esta semana daremos inicio a una campaña pagada en medios de comunicación masiva, es decir diarios, televisión, medios digitales y radios, nacionales y también locales, de forma de lograr llegar a todo el país”, comentó el Presidente de Servel, Andrés Tagle, en el punto de prensa convocado por Servel para dar a conocer el inicio de la campaña informativa.

Además, se llamó a poner especial atención en la comuna, ya que el local de votación que se asigne estará en la comuna que el elector haya declarado. Si no se cumple con alguna de estas condiciones, o bien si el elector o electora desea cambiar la dirección antes registrada, deberá ingresar una solicitud de cambio de domicilio electoral hasta el 29 de julio. En caso de realizarse más de una solicitud, serán considerados únicamente los últimos datos ingresados.

Asimismo, en esta oportunidad Servel ha priorizado en el trámite online, la auto georreferenciación, disponible para aquellos domicilios electorales ubicados en sectores urbanos. Esto implica que la persona ingresa su dirección y automáticamente puede ver su posición en el mapa, corroborando así que su geolocalización sea la correcta. Hasta hoy, el 50% de las personas que han realizado su solicitud por el sitio web han utilizado esta herramienta.

“Como vimos en la elección de mayo pasado, hubo largas filas fuera de las comisarías de Carabineros para dejar constancia por estar a más de 200 kilómetros de su local de votación. Muchos de esos electores debieron hacer ese trámite, no por estar transitoriamente a más de 200 km., sino que por no tener actualizado su domicilio electoral. La revisión y solicitud de cambio de domicilio electoral busca también evitar ese escenario. Es en base al domicilio electoral que se hace la asignación a un local de votación. Si los electores se han cambiado de domicilio real y no han informado al Servel, sin duda la asignación no será correcta”, finalizo Andrés Tagle.

Para realizar el trámite Servel dispuso de múltiples mecanismos:

En web:

Cualquier elector o electora puede realizar la solicitud de cambio de domicilio electoral en la web Servel accediendo aquí con clave única

Presencial:

Se puede realizar también de forma presencial en las Direcciones Regionales de Servel, Registro Civil (SRCeI, al solicitar cédula de identidad o pasaporte puede indicar la actualización del domicilio electoral), ChileAtiende y Consulados.

Las Direcciones Regionales de Servel se encuentran desarrollando un completo despliegue a lo largo del país, a la fecha se han programado 230 atenciones en terreno para dar cobertura a los trámites del electorado, en especial a las solicitudes de cambio de domicilio. Puede conocer el calendario de actividades de junio aquí.

Sin clave única:

Desde el 27 de junio, quienes no cuenten con su clave única podrán agendar una atención virtual para realizar exclusivamente la solicitud de cambio de domicilio.

Para acceder a la atención virtual se deberá contar con su cédula de identidad vigente desde el 1 de enero del 2020 y el formulario de la solicitud de cambio de domicilio electoral escrito y firmado para ser adjuntado al agendar la cita o al momento de tu atención.

Se podrán descargar los formularios aquí:

La atención virtual podrá ser realizada en compañía de una tercera persona siempre y cuando el titular de la solicitud de cambio de domicilio esté presente y se pueda verificar su identidad, y el titular manifieste expresamente su consentimiento.

IMPORTANTE: Al tratarse una solicitud, la aceptación se verá reflejada en la Consulta de Datos Electorales luego de 20 a 25 días hábiles.

Por último, el Presidente de Servel recalcó “hemos trabajado arduamente, revisando y mejorando la georreferenciación incluso con otros organismos públicos que también tienen estos procesos, hemos contratado geógrafos y cartógrafos, con los centros regionales sobre todo en los sectores rurales para subsanar y prevenir cualquier problema”.