Comisión de Hacienda del Senado analiza marco normativo sobre transferencias de recursos de los Gobiernos Regionales

La instancia recibió la exposición del ministro de Hacienda y de la Directora de Presupuestos en el marco de los denominados casos convenios. En la oportunidad, se surgieron diversas consultas sobre las exigencias a instituciones privadas para firmar convenios con gobiernos regionales; la aplicación de las auditorias y las actualizaciones de los registros de entidades, entre otras.

Un detallado análisis realizó la Comisión de Hacienda del Senado, sobre el marco normativo, especialmente en la Ley de Presupuesto, sobre las transferencias de recursos de los Gobiernos Regionales. En la oportunidad, el ministro de Hacienda, Mario Marcel y la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez, respondieron diversas inquietudes en el marco de los denominados casos convenios.

En esa línea, se expusieron los procedimientos adoptados en los últimos meses, respecto a las exigencias a las instituciones privadas para firmar convenios con los Gobiernos Regionales; el rol del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y la actualización del Registro de Receptores de Fondos Públicos, entre otras .

El senador Ricardo Lagos, presidente de la instancia, aseveró que “es bueno conocer cuándo y cómo ocurrieron los cambios en los procedimientos de los traspasos y que derivaron en los escándalos que hemos conocido a través de la prensa. Esto, no excluye las faltas individuales y los problemas que existen en los procedimientos, pues sabemos que un porcentaje importante de los presupuestos se ejecutan en el último trimestre del año”.

Junto con anticipar que la instancia continuará el análisis de estos temas en el marco del próximo ingreso de la ley de presupuesto, recordó que fue uno de los que advirtió en su momento que “junto con darle mayor fuerza a las regiones se deben contar con sistemas de gestión y controles, más rigurosos”.

A su turno, el senador Juan Antonio Coloma, integrante de la instancia, manifestó que si bien este es un tema en desarrollo, a mi juicio lo más grave es que aquí no está funcionando el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), pues no se ha reunido durante este gobierno, pese a que está vigente desde hace a lo menos 20 años”. “Era un instrumento preciso para detectar irregularidades y el Contralor ha dicho que era responsabilidad de Hacienda”.

Además, precisó que “más allá de la existencia de las glosas para las transferencias que llevan años funcionando, los controles internos no están funcionando pues “en el procedimiento se sacó a la Subdere de la revisión de los traspasos de fondos y ahí hay un problema grueso porque más allá de cualquier ley estamos hablando de verdaderos delincuentes que vulneraron las normas y crearon organizaciones en todo Chile para generar este tipo de actos”.

En tanto, el senador Daniel Núñez, afirmó que lo importante es que “las glosas de las leyes de presupuesto que han permitido transferencias escandalosas y, en algunos casos, situaciones de corrupción están en la Ley de Presupuesto desde 2021, es decir, no fueron instauradas por el gobierno del Presidente Boric. Lo sí se hizo este gobierno fue poner límites a esas transferencias en la ley de presupuesto 2023”.

Agregó que obviamente, “este tema tiene que ser corregido” y aparte de responsabilizar a personas específicas aquí “lo importante es que las autoridades de la actual administración no han flexibilizado las normas que permitieron la excepcionalidad y menores requisitos para los traspasos”.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

La Primera Subcomisión Mixta de Presupuestos se reunió con las autoridades sectoriales, con el objeto de conocer la ejecución presupuestaria del presente año de la Partida correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, todo ello, en el marco del denominado caso convenios.

Durante el debate, la presidenta de la instancia, Ximena Rincón y varios senadores insistieron en las solicitudes de información que se comprometieron durante la sesión especial destinada a analizar las transferencias de recursos públicos a entidades privadas, hace más de un mes.

Asimismo, la senadora Rincón solicitó expresamente el detalle de “si publica o no. por parte de los organismos responsables que reciben recursos del Estado, (más de 126 millones de pesos), las transferencia y programas respectivos. La pregunta es si cumplen o no, porque la ley dice que si los organismo no publican esa información se les debería suspender la entrega de recursos”.

Al respecto, el ministro Jackson precisó que “hemos detectado que hay algunas fundacions pequeñas donde se ha observado que no tienen esas publicaciones y hemos instruido que se publique todo”.

Luego de un intercambio de opiniones el ministro Jackson insistió que hasta ahora “solo hemos detectado irregularidades en dos regiones Atacama y Antofagasta y hemos instruido sumarios”, recalcando que “no hemos observado modus operandi de traspasos de recursos directos a familiares o amigos, tal como describieron en la sesión algunos de los senadores integrantes de la instancia”.

Precisó que a su llegada al ministerio “había miles de millones en convenios que aun no habían sido rendidos” y se acordó continuar con el análisis de esta partida presupuestaria en una próxima sesión.