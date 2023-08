Dos mujeres profesionales magallánicas destacadas este año en el Día del Minero y la Minera | Minera Nataly Gallardo e ingeniera Katina Bravo

Cada 10 de agosto la familia minera celebra a su patrono San Lorenzo, ocasión en que la Mesa público-privada “Mujer y Minería” busca destacar el aporte de trabajadoras a este rubro para fomentar que más mujeres ingresen a este campo laboral fundamental para el desarrollo del país.

La minera Nataly Gallardo Garcés, y la ingeniera en producción Katina Bravo Cárcamo fueron las dos mujeres destacadas este año en la Conmemoración del Día del Minero y la Minera, actividad que este año se desarrolló en la comuna de Porvenir, y que desde el 2015 forma parte de los hitos de la Mesa Mujer y Minería, instancia público-privada encabezada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Ministerio de Minería.

Las trabajadoras fueron nominadas por la Mesa -en donde también participan Sernageomin, SernamEG Magallanes, ENAP Magallanes, Methanex, Deitan Solutions, RedHill Magallanes SpA, y el Sindicato de Trabajadores Profesionales de ENAP-, por su aporte al fomento de la equidad de género y su destacada labor en este rubro históricamente masculinizado. Así lo señaló la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género Alejandra Ruiz Ovando, quien detalló que la participación laboral femenina en la minería incluyendo a mandantes y contratistas, es actualmente de solo un 10% en nuestro país, cifra que baja a un 2,5% si se analiza solo los cargos de toma de decisiones como Direcciones, Gerencias, Subgerencias, Superintendencias y jefaturas.

“Hoy el gobierno del Presidente Gabriel Boric está trabajando en una Política Nacional Minera al 2050 la cual tiene como uno de sus ejes transversales las relaciones laborales integrales y la equidad de género. Porque como Estado entendemos que garantizar la igualdad de oportunidades a personas de distinto género, pueblos originarios, religión, cultura, grupo social y capacidades, entre otros, es vital para maximizar el aporte de la minería en las comunidades y para que sea transversalmente valorada por chilenas y chilenos”, declaro la Seremi de la Mujer.

Como meta, la Política Nacional Minera espera alcanzar una participación femenina en la industria de al menos el 20% al 2030, y del 35% al año 2050. En cargos directivos en tanto, se compromete a cerrar la brecha a un 25% al 2030 y del 40% al año 2050. Además, se planifica que al año 2030 el 100% de las medianas y grandes empresas del sector, tengan al menos una política de género, diversidad e inclusión, y conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Mineras Destacadas

“Estoy muy agradecida por el hecho de que me hayan reconocido como mujer minera destacada este año. Este es un rubro que me gusta mucho y en el que se ve pocas mujeres, por lo que me siento afortunada de poder ejercer esta labor” expresó la pirquinera artesanal Nataly Gallardo Garcés, porvenireña que trabaja en Cordón Baquedano sumándose a las labores que hace más de 30 años realiza su padre en la zona. “El mensaje a otras mujeres es a que se atrevan. Sí, lleva mucho tiempo y hay que conciliar los tiempos con la familia, pero es algo muy bonito y que además es muy bien remunerado en comparación a otros trabajos”, añadió la mujer destacada quien se caracteriza además por prestar servicios de ayuda a otros pirquineros del área.

Así también lo señaló la ingeniera civil química Katina Bravo Cárcamo, quien se desempeña como Ingeniera de Producción en ENAP Magallanes: “me siento muy contenta, y agradecida de que a través mío se visibilice a las mujeres en esta industria que antes era tan ajena para nosotras, pero cada vez somos más las que estamos integrando estas filas en empresas no tradicionales”. Respecto a cómo ha prosperado la inclusión de más mujeres, la ingeniera galardonada relató: “Todavía no está todo hecho, pero sí estamos avanzando, estamos logrando integrar nuevos cargos que antes nunca lo llevaba una mujer: jefas en las mismas empresas, jefas de departamento, quizás más adelante alguna gerenta. Claramente nos ha costado un poco más que los hombres, eso sin duda, pero vamos abriendo un poco más el camino, tratando de apoyar, y generar confianza y motivación para que otras se atrevan también”.

Con motivo del Día del Minero y la Minera en la ceremonia -en donde participaron además la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego Karim Fierro Brstillo, el Alcalde de Porvenir José Parada Aguilar, concejales de la comuna y comunidad fueguina-, también se destacó al pirquinero Osvaldo Curgüan Oyarzún, siendo el reconocimiento recibido por su hija doña María Cargüan.Sobre esta última distinción el Seremi de Minería Juan Montecinos Saá remarcó: “junto a la Delegada Karim Fierro, quien desde que asumió el cargo ha demostrado un especial interés por los pirquineros de la provincia, hemos querido reconocer a un minero artesanal de larga trayectoria también en la zona del Cordón Baquedano, recayendo este reconocimiento en don Osvaldo Curgüan Oyarzún. Personas como don Osvaldo, son verdaderos patrimonios vivos, por cuanto son una expresión viva de una tradición que se ha trasmitido por generaciones en forma oral en relación con las habilidades artesanales necesarias para la extracción del material, la cual debemos poner en valor por la actividad que ellos realizan, los métodos como trabajan, y lo que significan en la historia de Porvenir”.