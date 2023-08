Dos rutas de la memoria se realizaron este fin de semana en Puerto Natales

El pasado viernes, se desarrollaron dos “Rutas de Memoria” en la capital de la Provincia de Última Esperanza, organizada por la Seremi de Educación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Delegación Presidencial Provincial, en conjunto con las organizaciones de Derechos Humanos, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Chile.

La primera jornada fue en la mañana, dirigida a estudiantes de 4° año medio de la especialidad de turismo del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, donde la docente Moraima Huentelicán Hraste realizó una dinámica con las y los alumnos, analizando el concepto de memoria y la importancia que tiene en la vida de las personas. Posteriormente, estudiantes, docentes y autoridades recorrieron los ex centros de detención y tortura que funcionaron durante la dictadura cívico militar en Puerto Natales.

Durante la tarde, se llevó a cabo la segunda ruta, abierta a la comunidad, que tuvo como lugar de encuentro la Plaza Arturo Prat, para luego recorrer los frontis de la antigua Gobernación, la Comisaría de Carabineros, la ex Cárcel y la ex Cruz Roja, donde se leyeron algunos relatos de lo vivenciado allí por ex presos políticos, como también se contó con la presencia de dos de ellos, Antonio Gómez y Valeriano Barrientos, que entregaron sus testimonios de sobrevivencia a los asistentes. Además de los saludos desde La Serena como de Chicago, de Spiro Cárdenas y Alejandro Ferrer, respectivamente.

“Valoramos el clima de respeto, comprensión y sensibilidad de las y los estudiantes, relevando la importancia de la memoria histórica, la formación ciudadana y los valores democráticos para la organización social en nuestro país. El segundo encuentro fue emotivo, con la participación de diversas personas que vivieron la prisión política en diferentes recintos de la ciudad de Puerto Natales. Destacamos su generosidad y fraternidad, y que a pesar de la pena que pueda generar recordar momentos difíciles, compartieron con las personas un mensaje de esperanza, historia y solidaridad”, manifestó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.

Por su parte, el jefe de la sede regional del INDH, Cristián Figueroa, indicó que “el recorrer estos sitios con grupos de jóvenes y con la ciudadanía en general significó un ejercicio de educación y conciencia, ya que pudimos en conjunto conocer in situ los eventos tan dolorosos y traumáticos para tantas personas que padecieron los horrores de aquellos días. Los edificios y lugares están siempre presentes, pero muchas veces no conocemos las historias que se guardan tras esos muros. Tuvimos la oportunidad de lograr, sobre todo, que las nuevas generaciones pudieran conectar con el pasado y comprender mejor los acontecimientos que nos han llevado hasta el presente”.

“Fue una experiencia hermosa, sanadora y esperanzadora”

La profesora y ex presa política, Moraima Huentelicán Hraste, se mostró muy emocionada tras participar de la Ruta de Memoria con estudiantes. “Ser parte de la actividad fue una experiencia hermosa, sanadora y esperanzadora. Poder traspasar experiencias duras de un pasado reciente nunca es fácil, sin embargo, cuando te enfrentas a rostros tan jóvenes, con ese brillo vivaz de sus miradas en un contexto escolar de un liceo al cual, además, entregué parte importante de mi quehacer docente por más de 20 años, fue un regalo de la vida.

¿Qué más podía desear en esos instantes que no sea entregarles un relato cargado de verdad, de aprendizajes, de vida, de respeto por aquel que es o piensa distinto? Ver a ese otro como tal, sin prejuicios, sin reparos, verlo y sentirlo digno, porque así se construye sociedad. Vivir con una memoria desmembrada, nos permite solo ver y sentir partes de un todo y eso no es lo que sueño para esta nueva generación. Por la historia, el dolor de los que no están, por los sueños que se trizaron en el camino de 50 años, esta jornada de mantener viva la memoria histórica fue un acto socialmente reparatorio y lleno de esperanza en esos jóvenes”, concluyó.

Cabe señalar que las Agrupaciones de Derechos Humanos que están participando de esta iniciativa patrimonial y conmemorativa son: Mujeres Presas Políticas de Magallanes 1973-1974, Orlando Letelier, Colectiva- Taller Cueca Sola Punta Arenas, Ex Presos Políticos y Familiares, PRAIS, Hijos, Hijas, Nietos y Nietas por la Memoria, y Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile.