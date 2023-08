Francisco Javier Orrego, dirigente de una de las listas en la elección interna de Renovación Nacional, visitó Magallanes

Un encuentro de los militantes de RN en Punta Arenas tuvo lugar este miércoles 16 de agosto con la presencia de Francisco Javier Orrego, abogado y vicepresidente adjunto de Renovación Nacional y candidato a Secretario General de dicho partido político.



El sábado 19 de agosto se realiza la elección interna para elegir directiva nacional, directivas regionales, directivas comunales y consejeros nacionales, en las que compiten tres listas, y Orrego participa en la Lista C, denominada «Orgullo RN» encabezada por la senadora María José Gatica junto a otros dirigentes entre los cuales la diputada Camila Flores y el ex presidente de dicho partido Carlos Larraín.



Tres listas se disputan la directiva a nivel país de Renovación Nacional, uno de los partidos de derecha de oposición al Gobierno.

Orrego vino a Magallanes a apoyar la lista A para la elección de la directiva regional de RN encabezada por Luis Almonacid y Javier Labrín.

Orrego señaló y puso de relieve que su lista intenta hacer una combinación de candidatos jóvenes como Cristian Deyli, de la comuna de Lo Barnechea, con candidatos mayores con más experiencia, como el caso de Carlos Larraín que fue 8 años Presidente de Renovación Nacional.

Esta lista apunta «a una línea de conducción que sitúe al partido en su vereda histórica que es la derecha, nosotros somos fieles defensores de la declaración de principios del partido, estamos impulsando con mucha fuerza las ideas de renovación nacional, nos sentimos herederos históricos de ese partido que se fundó en 1987, en el legado que viene desde el mismo Partido Nacional creado en 1966, somos esa ala un poco más conservadora, social cristiana y nacionalista del partido, nos definimos en la totalidad de la lista como anticomunistas y entendemos que tenemos que recuperar la senda histórica de su vereda que es la derecha política», manifestó Orrego.

En cuanto a la actualidad, el dirigente Francisco Javier Orrego manifestó que «estamos frente a un gobierno que no ha hecho las cosas bien, un gobierno de izquierda, de izquierda bastante dura, que llegó con una postura bastante radical, revolucionaria, que ha tenido varios fracasos políticos durante este año y es que estos muchachos no entienden que tienen ideas fracasadas que no sirven para el siglo XXI y ellos siguen con la idea de instalar en Chile el modelo socialista que ha fracasado en todas partes del mundo», terminó señalando Orrego.

El Tribunal Supremo de RN estableció el 15 de agosto pasado, que el local de votación para estas elecciones internas del 19 de agosto en la región de Magallanes, se ubicará en calle Bories N° 710 Piso 2, Punta Arenas. El total de afiliados a Renovación nacional en Magallanes es de 1.112 ciudadanos y ciudadanas, según el ultimo informe de SERVEL.