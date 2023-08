“Inconfundible flow aterciopelado y sus potentes rimas”: chilena Ana Tijoux destaca dentro del Top 3 de raperos en español de todos los tiempos por Billboard

La cantante nacional destaca en este listado que rescata a los 50 mejores exponentes del hip hop, siendo parte del podio que encabezan Residente y Vico C.

Los ranking siempre generan discusión y, de seguro, el que confeccionó los equipos de Billboard Latin y Billboard Español no será la excepción. En este listado se destacaron los 50 raperos más esenciales en español y entre ellos destaca Ana Tijoux.

Pero la nacional no solo es parte de esta selección, sino que aparece dentro del Top 3 del ranking, siendo solo superada por Residente y Vico C. De esta manera, la ex voz de Makiza es reconocida por el medio especializado de música como la rapera latina más importante.

El listado responde a que el 11 de agosto se conmemora el aniversario 50 del hip hop, por lo que se realizó una selección de los raperos más influyentes de ayer y hoy.

En el texto, se destaca que la voz de 1977 “tras surgir de la escena underground de hip hop de Santiago de Chile a finales de los años 90 -primero como miembro del grupo Makiza y después como solista- Ana Tijoux alcanzó el estrellato internacional con logros tan innovadores como diversos”.

Fuente: The Clinic