Informe de la Comisión Church del Senado de EEUU (1975) sobre acciones encubiertas de la CIA en Chile (primera parte) | Historia y Memoria

Informe de la Comisión Church del Senado de EEUU (1975) sobre acciones encubiertas de la CIA en Chile (primera parte)

Acción Encubierta en Chile 1963-1973

I. Resumen y antecedentes.



A. Resumen: acción encubierta en Chile



La involucración de la acción encubierta de los Estados Unidos en Chile en la década entre 1963 y 1973 fue extensa y continuada. La Agencia Central de Inteligencia gastó tres millones de dólares como esfuerzo para influir en el resultado de las elecciones presidenciales chilenas de 1964. Ocho millones de dólares fueron gastados, secretamente, en los tres años entre 1970 y el golpe militar en Septiembre 1973, con más de tres millones de dólares gastados sólo |1| en el año fiscal 1972.



No resulta fácil dibujar una figura clara acerca del significado de «acción encubierta». El alcance de las actividades clandestinas llevadas a cabo por la CIA incluye acción encubierta, recolección de inteligencia clandestina, enlace con policía local y servicios de inteligencia, y contra inteligencia. Las distinciones entre los tipos de actividades están reflejados en los disposiciones organizacionales, tanto del Cuartel General como del campo. Sin embargo, no siempre es tan fácil distinguir los efectos de diversas actividades. Si la CIA proporciona apoyo un partido político, esto se llama «acción encubierta»; si la Agencia desarrolla un pago «de infiltración» a un partido político con el fin de recabar información, el proyecto es denominado como «recogida de inteligencia clandestina «.



El objetivo de la acción encubierta es de impacto político. Al mismo tiempo relaciones secretas desarrolladas para la recogida de inteligencia clandestina pueden tener también repercusiones políticas, incluso a pesar de no haber una «intención manifiesta» por los oficiales americanos para manipular las relaciones de influencia política a corto plazo . Por ejemplo, en Chile entre 1970 y 1973, la CIA y militares americanos establecieron contactos con militares chilenos con el fin reunir materiales de inteligencia y permitir a los Estados Unidos entrar en comunicación con el grupo con más posibilidades para arrebatar el poder al Presidente Salvador Allende.



¿Qué compró en Chile la CIA con el dinero de esta operación encubierta? Financió actividades cubriendo un amplio espectro, desde simple propaganda manipuladora con la prensa hasta apoyo a gran escala de partidos políticos chilenos, desde encuestas de opinión pública hasta tentativas directas para fomentar un golpe militar. El panorama de actividades «normales» de la Central-CIA en Santiago incluía la inserción de materiales propagandísticos creados por la Central en los medios de comunicación chilenos mediante el pago, apoyo directo a publicaciones, y esfuerzos para oponerse a los comunistas y al ala izquierdista de las organizaciones de estudiantes, campesinos y trabajadores.



Además de estas actividades «rutinarias», la Central de la CIA en Santiago fue varias veces llamada a emprender grandes proyectos específicos.Cuando los oficiales expertos en Washington percibían peligros concretos, u oportunidades, en Chile, la CIA desarrollaba sus proyectos especiales, a menudo como parte de un paquete de acciones de los Estados Unidos. Por ejemplo, la CIA gastó más de tres millones de dólares en un programa electoral en 1964.



Media década más tarde, en 1970, la CIA se empleó en otro esfuerzo especial, esta vez como respuesta expresa al Presidente Nixon y bajo mandato de no informar a los Departamentos de Estado o Defensa o Embajador acerca del proyecto. Tampoco fue informada la 40 Comisión. |2| La CIA intentó, directamente, fomentar un golpe militar en Chile. Se entregaron tres armas a un grupo de oficiales chilenos que planeaban un golpe. Comenzando con el secuestro del Comandante en Jefe del Ejército Chileno Rene Schneider. Sin embargo, estas armas fueron devueltas. El grupo que protagonizaba el fallido secuestro de Schneider, el cual resultó muerto, aparentemente no era el mismo grupo que recibió las armas de la CIA. |3|



Cuando el intento de golpe falló y Allende fue proclamado Presidente, la CIA fue autorizada por la Comisión 40 para financiar los grupos de Chile opuestos a Allende. Los esfuerzos fueron masivos. Se gastaron ocho millones de dólares en tres años entre las elecciones en 1970 y el golpe de Estado en septiembre de 1973. El dinero se suministró a organizaciones de comunicación, partidos políticos de la oposición y, en cantidades limitadas, a organizaciones del sector privado.



Numerosas acusaciones se han hecho acerca de las actividades encubiertas de los Estados Unidos en Chile durante 1970-73. Varias de ellas son falsas; otras son medias verdades. En la mayoría, la respuesta a las acusaciones deben ser ponderadas:



¿Estuvieron los Estados Unidos DIRECTAMENTE involucrados, secretamente, en el golpe en Chile de 1973?. La comisión no ha encontrado evidencias de que fuera así. Sin embargo, los Estados Unidos se esforzaron en 1970 para fomentar un golpe militar en Chile; después de 1970 se adoptó una política manifiesta y encubierta, de oposición a Allende; y continuaron en inteligencia los contactos con militares chilenos, incluyendo los oficiales que participaron en el complot del golpe.



¿Suministraron los Estados unidos secretamente apoyo a la huelga de camioneros u otros huelguistas durante 1971-73? La Comisión 40 no aprobó ningún tipo de apoyo. Sin embargo, los Estados Unidos entregaron dinero a grupos del sector privado que apoyaba a los huelguistas. Y en al menos un caso, una pequeña cantidad de dinero de la CIA se entregó a una organización del sector privado, contraria a las reglas básicas de la CIA. ¿Proporcionaron los Estados Unidos apoyo secreto a organizaciones terroristas del ala derecha durante 1970-73?



La CIA dio apoyo en 1970 a uno de los grupos cuyas tácticas se volvieron más violentas con el tiempo. Durante 1971 ese grupo recibió pequeñas sumas de dinero americano a través de terceros partidos para fines específicos. Y es posible que el dinero fuera entregado a estos grupos de la extrema derecha desde los partidos de la oposición política que tenían apoyo-CIA.



El modelo de acción encubierta de los Estados Unidos en Chile es impresionante pero no único. No solo se alzó en un contexto de política exterior Americana sino que también se involucraron secretamente en otros países dentro y fuera de Latinoamérica. La escala de complicación de la CIA en Chile fue inusual pero no quiere decir sin precedentes.



B. Consecuencias

El caso Chileno plantea la mayoría de las consecuencias vinculadas con la acción encubierta como un instrumento de la política exterior Americana. Esta consistió en prolongados, frecuentes y duras intervenciones en la política chilena: esta incluyó una variedad de métodos de acción encubierta, salvo las operaciones militares encubiertas; ello revela una variedad de diferentes procedimientos de autorizaciones, con diferentes implicaciones para supervisión y control. Como un caso de acción encubierta de los Estados Unidos, los juicios de acciones pasadas son sistematizados por su propio bien; más que ser interpretadas para servir como bases para formular futuras recomendaciones



Las cuestiones básicas son claramente indicadas



(1) ¿Por qué los Estados Unidos montaron tan amplio programa de acción encubierta en Chile?¿ Por qué este programa continuó y se expandió en los comienzos de 1970?



(2) ¿Cómo fue dirigida y autorizada este programa principal de acción encubierta? ¿Cuáles fueron los papeles que desempeñaron el Presidente, la Comisión 40 , la CIA, los Embajadores y el Congreso?



(3) ¿Tomaron nota los qué hacen política en Estados Unidos de los juicios de los analistas de inteligencia en Chile cuando formulaban y aprobaban las operaciones secretas de los Estados Unidos? ¿ Ilustra la experiencia chilena un conflicto inherente entre el papel de Jefe Central de Inteligencia como aportación de inteligencia y su papel como director de operaciones secretas?



(4) ¿Justifica el trato recibido en Chile el nivel de respuesta de los Estados Unidos? ¿Cuál fue el efecto de tan concentrado y prolongado programa de acción política encubierta en Chile? ¿Cuáles fueron los efectos, ambos tanto dentro como en el exterior, de las relaciones que se desarrollaron entre las Agencias de Inteligencia y corporaciones multinacionales americanas?