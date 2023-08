Las películas más taquilleras ambientadas en Las Vegas

Las Vegas es una ciudad que ha inspirado a muchos cineastas a lo largo de la historia. Su ambiente de lujo, diversión, riesgo y pecado ha sido el escenario de numerosas películas que han triunfado en la taquilla. En este artículo, vamos a repasar algunas de las películas más exitosas que se han ambientado en la ciudad del juego, desde comedias hasta thrillers, pasando por dramas y musicales. Además, veremos cómo estas películas reflejan la evolución de Las Vegas y su influencia en la cultura popular. Para ello, usaremos como fuente de información el sitio web https://gamblorium.com/cl/, que ofrece datos y análisis sobre el mundo del juego online y presencial.

Ocean’s Eleven (2001)

Una de las películas más emblemáticas sobre Las Vegas es Ocean’s Eleven, dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por un reparto de lujo encabezado por George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon y Julia Roberts. Se trata de un remake de la película homónima de 1960, que contaba con Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. entre sus actores principales. La trama gira en torno a un grupo de ladrones profesionales que planean robar tres casinos de Las Vegas: el Bellagio, el Mirage y el MGM Grand. La película fue un éxito de crítica y público, recaudando más de 450 millones de dólares en todo el mundo. Además, dio lugar a dos secuelas: Ocean’s Twelve (2004) y Ocean’s Thirteen (2007), que también se ambientaron parcialmente en Las Vegas.

¿Qué nos dice Ocean’s Eleven sobre Las Vegas?

Ocean’s Eleven es una película que muestra el lado más glamuroso y sofisticado de Las Vegas, con sus casinos lujosos, sus espectáculos deslumbrantes y sus personajes carismáticos. La película también refleja el espíritu de aventura y desafío que caracteriza a la ciudad, donde todo parece posible y donde se puede ganar o perder todo en un instante. Sin embargo, la película también muestra el lado oscuro de Las Vegas, con sus mafias, sus traiciones y sus consecuencias. Así, Ocean’s Eleven es una película que retrata la dualidad de Las Vegas, una ciudad que seduce y engaña al mismo tiempo.

The Hangover (2009)

Otra película que ha hecho historia en la taquilla es The Hangover, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis y Justin Bartha. Se trata de una comedia que narra las peripecias de cuatro amigos que viajan a Las Vegas para celebrar la despedida de soltero de uno de ellos. Sin embargo, al día siguiente se despiertan sin recordar nada de lo que ocurrió la noche anterior y con uno de ellos desaparecido. A partir de ahí, tendrán que reconstruir los hechos y encontrar a su amigo antes de que sea demasiado tarde. La película fue un fenómeno mundial, recaudando más de 467 millones de dólares. También tuvo dos secuelas: The Hangover Part II (2011) y The Hangover Part III (2013), aunque ninguna logró superar el éxito de la original.

¿Qué nos dice The Hangover sobre Las Vegas?

The Hangover es una película que muestra el lado más divertido y caótico de Las Vegas, con sus fiestas salvajes, sus situaciones absurdas y sus personajes extravagantes. La película también refleja el lema de “lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”, ya que los protagonistas intentan ocultar sus locuras a sus parejas y familiares. Sin embargo, la película también muestra las consecuencias negativas de excederse en Las Vegas, con sus riesgos, sus problemas legales y sus arrepentimientos. Así, The Hangover es una película que retrata la diversión y el peligro de Las Vegas, una ciudad que invita a vivir al límite.

Casino (1995)

Una película que no podía faltar en esta lista es Casino, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, Sharon Stone y Joe Pesci. Se trata de un drama basado en hechos reales que cuenta la historia de Sam “Ace” Rothstein, un apostador profesional que es enviado por la mafia a dirigir el casino Tangiers en Las Vegas. Allí, tendrá que lidiar con su esposa Ginger, una ex prostituta y drogadicta, y con su amigo Nicky Santoro, un violento mafioso que le traerá más de un problema. La película fue aclamada por la crítica y nominada a varios premios, entre ellos el Oscar a la mejor actriz para Sharon Stone. Además, es considerada una de las mejores películas de Scorsese y una de las más representativas del género de gánsteres.

¿Qué nos dice Casino sobre Las Vegas?

Casino es una película que muestra el lado más crudo y realista de Las Vegas, con sus casinos corruptos, sus mafias implacables y sus personajes despiadados. La película también refleja la evolución de Las Vegas desde los años 70 hasta los 80, cuando la ciudad pasó de ser un paraíso para los jugadores y los criminales a ser un destino turístico y familiar. Sin embargo, la película también muestra el lado humano de Las Vegas, con sus amores, sus pasiones y sus tragedias. Así, Casino es una película que retrata la historia y el drama de Las Vegas, una ciudad que cambia pero que nunca pierde su esencia.

Conclusión

Las películas que hemos mencionado son solo algunas de las muchas que se han ambientado en Las Vegas. Otras que podríamos citar son Leaving Las Vegas (1995), Fear and Loathing in Las Vegas (1998), 21 (2008) o The Hangover (2009). Todas ellas nos ofrecen una visión diferente de la ciudad del juego, pero también nos muestran algunos rasgos comunes: su atractivo, su diversidad, su riesgo y su magia. Las Vegas es una ciudad que ha fascinado a generaciones de cineastas y espectadores, y que seguirá siendo una fuente de inspiración para futuras películas.