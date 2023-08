Municipalidad de Puerto Natales fortalece la seguridad de la ciudadanía con nuevo vehículo de patrullaje preventivo



A través del financiamiento de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el municipio inauguró el primer vehículo de Seguridad Ciudadana que permitirá aumentar el patrullaje en las calles.

Un importante hito para la prevención comunitaria marcó la Municipalidad de Natales junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y Carabineros de Chile, al inaugurar este 29 de agosto, el primer vehículo de Seguridad Ciudadana, que fue financiado de manera directa por la SPD, por un monto total de $20.000.000.





Para ello, se efectuó una ceremonia en el Centro Comunitario Gracia y Paz, que contó con la presencia de la alcaldesa Antonieta Oyarzo Alvarado; el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic; el Seremi de Gobierno, Andro Mimica Mansilla; la Delegada Presidencial Provincial, Romina Álvarez Alarcón; la coordinadora regional de Seguridad Pública, Carla Barrientos Hernández, el jefe de zona de Carabineros, general Claudio Pizarro Valencia; parte del Concejo Municipal de Natales; Carabineros de Chile; y dirigentes vecinales de la comuna.





En la instancia, se dio a conocer la implementación de esta nueva acción preventiva que se desarrollará a través del vehículo municipal, cuyo objetivo es realizar patrullaje preventivo en los principales sectores de la comuna, acercar al municipio con la comunidad, llegar a los sectores con altos índices de delitos, movilizar a las vecinas y vecinos en caso de emergencias, entre otras líneas de trabajo.





Al respecto, la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo, manifestó que “este patrullaje mixto permitirá favorecer la seguridad y calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. También, permitirá a Carabineros liberar sus vehículos y funcionarios a otras funciones que son de control. Vamos a destinar a un funcionario a quien hemos contratado y cumple con el perfil adecuado para realizar esta labor. Desde el día uno, hemos tenido un compromiso con la seguridad; es fundamental que nuestra comuna tenga acceso a todos los recursos para seguir siendo una comuna segura”.





Por su parte, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, destacó que “tal como lo ha manifestado el presidente Gabriel Boric, nuestro Gobierno está comprometido con la seguridad pública, es por eso que hemos aumentado recursos para la adquisición de equipamiento, vehiculos para Carabineros; además tenemos más de $25.000 millones para infraestructura de Carabineros en nuestra región, de los cuales $7.700 millones son para la Provincia de Última Esperanza. También hemos facilitado los recursos para los municipios, y este convenio también es parte de ello”.





En tanto, el Seremi de Gobierno, Andro Mimica, mencionó que ”nos damos cuenta una vez más, que cuando se trabaja en conjunto, entre los municipios, las policías, y el Gobierno, vamos desarrollando la equidad territorial. Ninguno de nuestros avances sociales, económicos y políticos que hemos logrado, va a ser entendido por la ciudadanía si no somos capaces de poder brindar la seguridad ciudadana que este país necesita”.





El vehículo fue financiado mediante una transferencia directa efectuada por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que desde el año pasado está llevando adelante una serie de acciones para promover un mínimo común preventivo en el país, eliminando la concursabilidad de los recursos y evitando que municipios pequeños no puedan invertir en seguridad.





“La equidad territorial es una manera de entender la prevención y la seguridad. El subsecretario Eduardo Vergara lo ha dicho, no se puede poner a competir a los municipios por los recursos para seguridad. Eso cambió con este Gobierno del Presidente Boric, y aquí hay una muestra. La Subsecretaría de Prevención del Delito financió de manera directa este vehículo, que tuvo un aporte también del municipio, y en conjunto se está fortaleciendo la seguridad en Natales. Ese es el trabajo que se debe hacer y que estamos haciendo”, manifestó la coordinadora regional de Seguridad Pública, Carla Barrientos.





Convenio OS-14





Otro aspecto importante de la actividad realizada hoy, fue la firma del convenio OS-14 entre la Municipalidad de Natales y Carabineros de Chile. Esta iniciativa, tiene como misión potenciar y fortalecer la coproducción de seguridad pública a nivel local a través del trabajo coordinado con las municipalidades del país. Este acuerdo, entre otras ventajas, permite que funcionarios de Carabineros aborden el vehículo de seguridad municipal, y de este modo se amplíe la cobertura preventiva, porque se complementan recursos y atribuciones.





Sobre ello, el general Pizarro, afirmó que “es muy importante la firma de este convenio, ya que nos permite hacer sinergia y tener un esfuerzo mancomunado en conjunto con las autoridades locales, para poder trabajar en favor de la comunidad y mejorar los niveles de seguridad”.





Por su parte, María Bustamante, presidenta de la junta vecinal N° 23 de la población Octavio Catro, comentó que “necesitamos tener seguridad y sentirnos seguros. Así que estoy agradecida por las gestiones de Carabineros, de la Municipalidad de Natales, y de nuestra alcaldesa. Creo que a todos nos viene bien esto y ojalá puedan haber más camionetas para tener a Natales seguro. Queremos vivir seguros, dormir tranquilos, y eso creo que se está perdiendo y ojalá lo podamos recuperar”.





La alcaldesa de Natales, anunció que la voluntad de su actual administración para el próximo año, es asignar mayor presupuesto para la incorporación de una Dirección de Seguridad Ciudadana dentro de la administración municipal. “Es importante que exista un compromiso concreto, institucional y humano con la seguridad de los vecinos y vecinas”, agregó la edil.





Tanto la adquisición del vehículo de patrullaje como la firma del Convenio OS-14, es un impulso para que el municipio continúe robusteciendo su trabajo en prevención, que prontamente tendrá nuevos hitos importantes, al ser una demanda permanente de la comunidad. Es por ello, que continuará el trabajo conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que ya se encuentra financiando otras iniciativas locales.