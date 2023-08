Municipalidades de Río Verde y Laguna Blanca lideran operativo de fiscalización en ruta

Con el apoyo de la Delegación Presidencial, Carabineros, Senda, Dirección de Vialidad del MOP, Conaf, Transporte y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Prevención del Delito y SAG, quienes se desplegaron en 3 puntos de control: Ex retén Kon Aiken, Puente Chorrillo Vapor (Río Verde) y Villa Tehuelches (Laguna Blanca).

Magallanes y Antártica Chilena 30 de agosto de 2023 – El pasado viernes 25 de agosto de 2023, se realizó el Operativo Intercomunal de Fiscalización en Ruta, instancia liderada por las Municipalidades de Río Verde y Laguna Blanca y que tenían como finalidad realizar acciones de Control, Fiscalización y entrega de información a vehículos que transitaran por los 3 puntos designados: Ex retén Kon Aiken, Puente Chorrillo Vapor (Río Verde) y Villa Tehuelches (Laguna Blanca).

Esta instancia recibió el importante apoyo de la Delegación Presidencial, Carabineros, Senda, Dirección de Vialidad del MOP, Conaf, Transporte y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Prevención del Delito y SAG, quienes se desplegaron en los 3 puntos antes señalados.

Al respecto, la alcaldesa de Río Verde Sabina Ballesteros Vargas, sostuvo que “este operativo nace en el Consejo Intercomunal de Seguridad Pública que tenemos junto a la comuna de Laguna Blanca, con el alcalde Fernando, y la verdad que agradecida también de la gestión de todas las instituciones, desde la Delegación Presidencial hasta los Carabineros de Chile, Senda, Conaf y a todos quienes nos han apoyado a gestionar este operativo que tiene distintos puntos, tanto en Laguna Blanca, aquí en Kon Aiken y también en Río Verde. Para nosotros es importante sensibilizar y por supuesto ir por la conducción segura, pero también velar por otro tipo de cosas que suceden en nuestras rutas, tanto en la comuna de Laguna Blanca como en Río Verde”.

Por su parte, en representación de la Municipalidad de Laguna Blanca, el funcionario Fernando Colivoro, comentó que “indicar que esto, como decía la alcaldesa, está dentro de nuestro Plan Intercomunal de Seguridad Pública de Laguna Blanca y Río Verde, donde tenemos planificadas varias fiscalizaciones durante el año, esta viene siendo como la segunda o tercera ya que hemos hecho. Esta vez, en 3 puntos el mismo día, aquí en Kon Aiken, la Y-50 (Río Verde) y en el sector de Villa Tehuelche. Agradecer también las coordinaciones que han realizado la coordinación regional de Seguridad Pública junto a Delegación Presidencial, donde hay un trabajo de prevención y de fiscalización que se ha solicitado por parte de los municipios”.

A su vez, el Delegado Presidencial de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Ruiz Pivcevic, explicó que “es una importante fiscalización en distintos puntos de la Provincia (Magallanes). Acá estamos en la comuna de Punta Arenas (Kon Aiken), y a la vez también hay fiscalizaciones en las comunas de Río Verde y Laguna Blanca, donde estamos con distintas instituciones. Por cierto, las respectivas municipalidades, el SAG, Conaf, Carabineros, Vialidad y esto se enmarca en un compromiso entre los planes intercomunales de Seguridad Pública, donde no solamente se tocan los problemas priorizados de la estrategia regional de desarrollo como la ley de infracción de drogas y el alcohol, sino que también se levantan problemas como la conducción temeraria, la sobrecarga de camiones. Es por eso, que estamos acá fiscalizando con todas las instituciones. Quiero recalcar el trabajo interinstitucional, que no solamente levantan los problemas, sino que también ejerce acciones concretas para la fiscalización”.

Por último, el Subcomisario de Río Seco, Teniente Víctor Martinangeli, afirmó que “efectivamente estamos el día de hoy acá para poder fiscalizar y controlar camiones, buses y vehículos particulares, esto con la finalidad de poder cooperar y poder brindar mayor seguridad a la ciudadanía, poder estar presente en diferentes partes de la ruta. Como mencionaba la alcaldesa de Río Verde, estamos puestos en diferentes puntos de fiscalización, ya sea en Río Verde, Laguna Blanca y acá en el sector Kon Aiken, esto con la finalidad de aumentar la sensación de seguridad que mantienen las personas en la ciudad de Punta Arenas, en la ciudad de Puerto Natales y también en la comuna de Río Verde. Estamos muy satisfechos por el trabajo que estamos haciendo el día de hoy, así que obviamente con los órganos públicos que se mantienen el día de hoy en conjunto con nosotros, vamos a fiscalizar y controlar a todos los vehículos que pasen por el lugar”.

Señalar que este operativo comenzó cerca de las 14:30 horas y se prolongó hasta cerca de las 20:00 horas en los 3 sectores antes mencionados.