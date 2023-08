No hay más excusas | Andro Mimica, SEREMI de Gobierno de Magallanes | Opinión

Diez años llevan esperando las personas mayores un debate trabado en el parlamento para subir hoy, ahora ya, sus pensiones. Ocho meses desde que ingresó el proyecto de nuestro Gobierno, del Presidente Gabriel Boric, que busca hacer justicia y sentar la solidaridad como un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Un debate que ha estado lleno de evasivas por una parte de la oposición, donde todo tipo de subterfugios han sido válidos para no poder avanzar y llegar a este gran acuerdo. Todo ha sido aceptado, principalmente para la extrema derecha, para seguir dilatando el debate.

Primero fue la intención de presentar un proyecto propio (pasaron los meses y nunca llegó a la comisión de trabajo de la cámara), después que la situación económica no podía sufrir hoy modificaciones porque se podía tornar inestable (tenemos la mayor inversión extranjera de los últimos diez años y se logró, pese a los malos augurios de algunos, lograr controlar la inflación heredada). La última, que no se sentarían en la mesa mientras siguiera en su cargo el Ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.

Pues bien, en una decisión que pone los intereses de las chilenas y chilenos siempre por delante, el viernes, el ahora ex Ministro, presentó su renuncia indeclinable al Gobierno. Ya no hay más excusas para no mejorar las pensiones, avanzar en terminar con los tiempos de espera en salud y garantizar la seguridad de las personas.

Desde la cámara de diputadas y diputados, liderados por Republicanos y la UDI, anunciaron con bombos y platillos una acusación constitucional, sin demostrar ningún fundamento claro o definido para llevar adelante esta herramienta. Nuevamente, como decimos en el barrió, más parecía una estrategia que buscaba trabar la pelota y ensuciar un partido a la “uruguaya”.

Siento, finalmente, que aquí existe un error conceptual de la extrema derecha, una confusión de la responsabilidad política como forma de responsabilidad administrativa, civil o penal. Los que acusaron al exministro Jackson no presentaron ni una sola prueba que lo vincule con ilícitos y actos de corrupción. Será el exministro quien en su momento tome las acciones legales correspondientes para que la verdad se imponga.

Instalaron acusaciones infundadas. Mentiras, injurias y calumnias por el sólo hecho de hacer un gallito político, de frenar los avances que por años han buscado las chilenas y chilenos. Que lo sepa la oposición, el daño que hoy hacen, no es sólo al Gobierno, están dañando a quienes más lo necesitan.

Nuevamente, asumiendo el llamado del Presidente Gabriel Boric, seguiremos recorriendo el territorio, difundiendo el Pacto Tributario y la Reforma de Pensiones. Abriendo el diálogo, buscando los acuerdos y concientizar a quienes toman las decisiones, a que pongan los intereses de las chilenas y chilenos por delante.