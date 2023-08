Plebiscito constitucional de diciembre: 56% votaría en contra, 24% votaría a favor y 20% no sabe o no responde

Proceso Constitucional

• 24% (-2pts) dice que votaría a favor de la nueva Constitución en las elecciones de diciembre y 56% (-1pto) que la rechazaría. 20% (+3pts) no sabe o no responde.

• Sobre las razones para votar rechazo, hay diferencias significativas entre aquellos que se identifican con la derecha o la izquierda. Para la derecha las principales razones son la preferencia por la Constitución actual (34%), porque está en desacuerdo con el gobierno (18%) y porque no está informado(a) (14%). Para la izquierda, en tanto, las principales razones son la desconfianza hacia los expertos, que no fueron elegidos (46%), porque no están los temas que le interesan (26%) y porque desconfían de los consejeros del Partido Republicano (18%).

• La desconfianza en el rol de los expertos llega a 58% (+4pts), mientras que la confianza en que el nuevo Consejo Constitucional logrará proponerle a Chile una Constitución que sea votada a favor alcanza el 37% (-4pts).

• Respecto a la confianza en los consejeros electos, los representantes del Partido Republicano marcan un 36% (-2pts), los de Chile Vamos llegan a 27% (+1pto) y los representantes del Frente Amplio, PC y PS, a 23% (-1pto).