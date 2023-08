Presidente Boric, expresidenta Bachelet y ministra Jara sostienen encuentro ciudadano por “Mejores Pensiones para Chile”

La secretaria de Estado anunció que la próxima semana se dará inicio a una gira nacional para socializar la reforma previsional.

Santiago, 11 de agosto de 2023. En la comuna de Macul, el Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó el encuentro “Mejores pensiones para Chile”, con organizaciones de la sociedad civil, y cerca de 800 vecinas y vecinos.

En la oportunidad, el mandatario señaló que “ingresamos la Reforma Previsional hace 10 meses y algunos nos dicen que no hemos querido sentarnos a discutir, que no ha habido suficiente tiempo o que no van a discutir hasta que se vaya tal o cual ministro. Les digo, independiente de eso, me gusta la idea de la presidenta Bachelet, de Desmond Tutu, de ser rehenes de la esperanza, pero los que no pueden ser rehenes de las peleas políticas son las personas mayores. Y, por eso, tenemos el deber, todos juntos, de sacar este proyecto adelante”.

En la actividad también expusieron la expresidenta Michelle Bachelet, el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya; y la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, quien presentó a las y los asistentes los beneficios de la reforma previsional. Al mismo tiempo, estuvieron presentes la ministra del Interior, Carolina Tohá; el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde; la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes; la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; y la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, además de senadores y diputados de la República.

En su reflexión, la expresidenta Bachelet expresó que “mejorar las pensiones actuales y futuras es un imperativo vital, moral, ético, pero también de cohesión social. Y existe, yo creo y espero, un amplio consenso sobre ella. Y es en base al diálogo y a los acuerdos la única forma de avanzar como país respecto al derecho a una vida digna en la vejez. No podemos ser indiferentes a que la tercera edad sea sinónimo de pobreza, que es la realidad que muchas y muchos enfrentan hoy día”.

Agregó que, “en paralelo, debemos encontrar un camino que nos permita reconocer el valor de la mujer en la sociedad. Porque son ellas, nosotras, sacrificando muchas veces su pensión futura, las que nos hacemos cargo de labores de cuidado que tanto se requieren como sociedad. Por lo tanto, quiero reiterar aquí lo que dije el 2008: con la reforma previsional no gana un grupo, ganamos todos”.

Por su parte, la ministra Jara valoró la presencia del Presidente Boric y de la exmandataria e indicó que “esto forma parte de un mismo sueño país, de un sueño que comienza en el año 2008 con la creación del Pilar Solidario, que hoy día quiere avanzar en un nuevo paso hacia la creación de un Seguro Social. Es muy necesario, porque hay personas en nuestro país, más de un millón y medio de jubilados, que la están pasando mal y no es que no hayan trabajado. Muchos de ellos, además, cotizaron, pero sus pensiones son muy bajas y necesitamos subirlas. No en 30 años más, no en 40 años más, necesitamos subirlas ahora. Por eso, con esta actividad, se le da un reimpulso a la necesaria reforma previsional y, como ha señalado el Presidente de la República, se ha fijado septiembre como el mes en el cual vamos a impulsar la votación en la Cámara de Diputados en particular del proyecto”.

Gira nacional

Con este encuentro se da el puntapié inicial al despliegue territorial que llevará a cabo el Gobierno la próxima semana, representado por los ministros del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y de Hacienda, Mario Marcel. Ambas autoridades visitarán de manera conjunta ciudades de las regiones de O’Higgins, El Maule, Ñuble, BioBío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, para socializar la reforma previsional y el “Pacto fiscal”.

“El presidente nos ha encomendado, tanto al ministro de Hacienda como a mí en calidad de ministra del Trabajo, iniciar una gira nacional que va a partir este lunes por la zona sur de nuestro país a fin de estar con la ciudadanía, informar de este proyecto de ley, los beneficios que trae aparejado e ir descartando una serie de noticias falsas que se han ido instalando”, dijo la ministra Jara.

Cabe recordar que la reforma previsional ingresó al Congreso el 7 de noviembre de 2022 y fue aprobado en general el 25 de enero pasado, en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas.

El 18 de julio, el Gobierno conformó una Mesa Técnica, instancia que reunió a técnicos de los diferentes partidos políticos del país, con el fin de buscar acuerdos y así agilizar la tramitación del proyecto.

En seis sesiones, se trataron el tema del 6% de cotización adicional, la reorganización industrial, el alza y la universalización de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Además, algunos expertos de los partidos políticos presentaron sus propuestas.

La ministra Jara anunció esta semana una séptima sesión, en la que se abordará el seguro de longevidad.