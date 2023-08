Royalty inyectará recursos a las regiones y Pacto Fiscal apunta a aumentar pensiones, reducir listas de espera y mejorar la seguridad pública



*El Gobierno destaca a legislación ya aprobada y sus beneficios para Magallanes y otra que recién inicia su camino y que espera sea aprobada.



Dos buenas noticias informaron este viernes las autoridades gubernamentales de Magallanes. Se trata, en primer lugar, de la promulgación de la ley del Royalty Minero, que en régimen permitirá recaudar unos 1.350 millones de dólares, de los cuales más de 450 millones de dólares serán destinado directamente a las regiones, en un paso sustantivo para la descentralización, la justicia y la equidad territorial. La segunda noticia, la propuesta de un Pacto Fiscal que resultó de un extenso diálogo con más de30 actores empresariales, sociales y políticos, que permita financiar el alza de las pensiones -en particular la PGU a $250.000-, la reducción de las listas de espera y elevar la calidad de la salud, afianzar derechos sociales como el sistema de cuidados y salas de cuna universal, así como elevar las capacidades para la seguridad pública.



“Con esta ley de Royalty, promulgada esta semana por el Presidente Boric, se busca generar mayores recursos para las regiones y localidades, promoviendo la inversión, el desarrollo y una mejor calidad de vida para las familias de Chile”, explicó el delegado Presidencial de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, al destacar uno de los principales impactos en los territorios que se producirán con los nuevos ingresos, que en el caso de la región llegarán a nueve de las diez comunas. “Chile necesita avanzar en una descentralización efectiva inyectando más recursos a las regiones. El Royalty va en esa dirección. El camino al desarrollo es con justicia territorial, ese es nuestro compromiso como Gobierno”, puntualizó.



“Una de las innovaciones importantes es que, por Ley, se crean fondos de beneficio comunal y regional que suman US$ 450 millones: El Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Un fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, 302 municipios recibirán recursos por esta vía”, informó la Secretaria regional de Economía, Marlene España.

La legislación promulgada introduce nuevos incentivos a la expansión de proyectos mineros, ya que el impuesto específico para estos explotadores mineros se determinará utilizando un promedio de su producción durante los últimos seis años, quedando transitoriamente con tasas más bajas que otros de similar producción, explico el Seremi de Minería de Magallanes, Juan Montecinos.

“El royalty promueve la descentralización, la autonomía económica y acciones concretas que fomentan la productividad en todas las regiones del país”, dijo el Seremi de Hacienda, Álvaro Vargas.

A su vez, el Vocero de Gobierno, Andro Mimica, recordó la trayectoria de la ley promulgada esta semana, la que se aprobó con una amplia mayoría parlamentaria y como resultado de amplios diálogos que pusieron por delante el interés y bienestar de las personas y sus comunidades. “Pero hubo resistencia hasta el final, eran pocos, entre ellos un par de parlamentarios magallánicos. Esperamos que eso ahora cambie a la hora de tramitar el Pacto Fiscal, porque al igual que la ley de Royalty, apunta a beneficiar a Chile”, dijo el portavoz.



El gran pacto



También esta semana el Gobierno dio a conocer su propuesta para aumentar la recaudación. “El pacto fiscal que estamos presentando contribuye a seguir generando las condiciones para transitar hacia un verdadero Estado de Bienestar, que proteja a sus habitantes, que sea transparente y eficiente, creando oportunidades e incentive los mecanismos para que nuestra economía crezca de forma próspera y sostenible”, explicó el Delegado Presidencial, al hacer una apreciación global de los objetivos que plantea la iniciativa de Gobierno. Al precisar la metodología empleada para elaborar la propuesta Ruiz Pivcevic dijo que “este pacto fiscal en ningún caso es una imposición del Gobierno, sino que es fruto de una larga serie de conversaciones con distintos sectores y grupos de interés. Se efectuaron más de 30 reuniones con gremios empresariales, organizaciones sociales, de la sociedad civil y todos los sectores políticos”, precisó.

Álvaro Vargas, seremi de Hacienda, precisó que la propuesta de pacto fiscal presentada por el Gobierno de Chile tiene seis componentes: Principios para un sistema tributario moderno en Chile. Necesidades y prioridades de gasto en favor de los habitantes del país. Compromisos de reforma para fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de servicio en el Estado. Impulso al crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía. Fortalecimiento de la administración tributaria y reforma del impuesto a la renta. Mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación del pacto fiscal.

Marlene España indicó que el Pacto Social busca más recusos para pagar el aumento de las Pensiones, lo que supone un gasto fiscal de 1,2% del PIB para el aumento gradual de la PGU a $250.000 y además ampliar su cobertura. En Magallanes son en torno a 16.878 personas las que serían beneficiadas.

En Salud hay que recaudar un 0,9% del PIB para el aumento a al menos de $12.000 per cápita para la reducción en tiempos de espera. En Magallanes, 138.281 personas son beneficiarios de FONASA.

Para elevar las capacidades policiales para combatir la delincuencia y el crimen organizado es necesario recoger recursos de 0,3% del PIB, y así renovar equipos y vehículos, invertir en tecnologías, formación de personal y otras mejoras. “La seguridad pública, junto a las pensiones están en nuestras primeras prioridades; por cierto también queremos expandir los derechos sociales, acortar las listas de espera, levantar un sólido sistema de cuidados y facilitar el uso universal de las salas cuna”, añadió el Vocero de Gobierno.

//