Ruta de la Memoria por los 50 años del golpe de 1973 se realizará este viernes 18 de agosto en Puerto Natales



Este viernes 18 de agosto, a las 17:00 horas, se realizará en la capital de la Provincia de Última Esperanza la actividad denominada “Ruta de la Memoria”, organizada por la Seremi de Educación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la Delegación Presidencial Provincial, teniendo como lugar de encuentro la Plaza de Puerto Natales.

Esta actividad se suma a otros recorridos por sitios de memoria realizados en Punta Arenas durante el mes de mayo, que están enmarcados en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Chile.

Durante la ruta, se visitarán los frontis de lugares que fueron centros de detención y tortura durante la dictadura cívico militar como: la Gobernación de Puerto Natales, la Comisaría de Carabineros, la ex Cárcel Pública y la ex Cruz Roja, donde se irá relatando lo sucedido, acompañado de testimonios de ex presos y ex presas políticas.

La invitación es abierta a la ciudadanía, y cabe destacar que al cierre de la actividad se compartirá un café en las dependencias de la Delegación Presidencial Provincial, ubicada en calle Eberhard N° 417, donde las y los asistentes participarán de un conversatorio.

Cabe destacar que las Agrupaciones de Derechos Humanos que están participando de este evento patrimonial y conmemorativo son: Mujeres Presas Políticas de Magallanes 1973-1974, Orlando Letelier, Colectiva- Taller Cueca Sola Punta Arenas, Ex Presos Políticos y Familiares, PRAIS, Hijos, Hijas, Nietos y Nietas por la Memoria, y Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile.