Senador Kusanovic y nueva prórroga al Estado de Excepción Constitucional | Estamos violando los derechos humanos de los habitantes de la región de La Araucanía por omisión del Estado

En su discurso en la Sala del Senado, el parlamentario fue crítico de la efectividad de esta herramienta constitucional, la que ya ha sido votada en 30 oportunidades en la Cámara Alta. “Esto parece mas a un estado de normalidad” ironizó el congresista.

Esta semana, el Congreso Nacional despachó una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur. Ante esto, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic señaló que “estamos renovando por trigésima vez un Estado de Excepción que, más que nada, parece un estado de normalidad porque los estado de excepción son para utilizarlos, solucionar el problema y volver a la normalidad, es parte de mantener la democracia funcionando, pero acá llevamos más de un año renovando esta herramienta constitucional”.

El parlamentario reiteró lo señalado en la votación del EEC hace 15 días atrás manifestando que “me da vergüenza lo que está pasando los habitantes de la región de La Araucanía, lamentables hechos como que un habitante de la región de La Araucanía choca contra una barricada y fallece, cuando queman una escuela, incendian camiones o una industria forestal”. “Como no me va a dar vergüenza y me da vergüenza porque el Estado de Chile tiene la solución en la mano y no la quiere aplicar”, subrayó Kusanovic.

En ese sentido, el parlamentario dijo que “el Estado de Chile tiene la capacidad de solucionar el problema inmediatamente, cómo va a ser posible que no puedan entrar a un territorio, que les disparen por todas partes y no haya ningún detenido”. “Hay que revisar centímetro a centímetro todo el territorio y si hay que dar vuelta la tierra debe hacerse pero no puede fallecer gente inocente, estamos violando los derechos humanos por omisión del Estado hacia los habitantes de La Araucanía”.

Finalmente, Kusanovic manifestó que esto es un tema muy grave que no es de este Gobierno sino que también viene de gobiernos anteriores. “Si esto es una pelota que nadie quiere tocar, ¿quién le pondrá el cascabel al gato?, la pelota de nieve ¿hasta donde se agrandará?, no lo sabemos … pero cada vez que pasa y demoramos esto se hace más grande, cortemos el cantinfleo y tomemos decisiones”, sentenció el parlamentario.