Seremi de la Mujer Alejandra Ruiz Ovando: “Buscamos superar estereotipos de género y que más mujeres estudien carreras asociadas a la minería”

En el marco del mes de la educación técnico profesional la Mesa Mujer y Minería encabezada por la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género y su par del Ministerio de Minería, participó de la Feria Vocacional de la Universidad de Magallanes dirigida a estudiantes secundarios.

Romper los estereotipos de género –ideas preconcebidas que determinan la vida de hombres y mujeres en función de su sexo-, y fomentar la participación de mujeres en rubros históricamente masculinizados, es parte de los objetivos de la Mesa Mujer y Minería la cual en Magallanes está compuesta por la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Seremi de Minería, Sernageomin, SernamEG Magallanes, ENAP Magallanes, Methanex, Deitan Solutions, RedHill, y el Sindicato de Trabajadores Profesionales de ENAP.

Esta mesa de coordinación público-privada, en el marco del mes de la educación técnico profesional participó esta semana de la Feria Vocacional de la Universidad de Magallanes dirigida a estudiantes secundarios. La iniciativa tuvo como protagonistas a actuales trabajadoras de los rubros mineros y de energía, quienes expusieron a las estudiantes la importancia de romper brechas y de-construir las nociones existentes sobre la división sexual del trabajo que ha llevado a que áreas productivas completas estén siendo ejercidas por un determinado sexo por sobre otro.

“Históricamente las mujeres cis nos hemos desempeñado en roles de cuidado y en áreas de ocupación que requieren las tan desestimadas habilidades blandas. Esa carga histórica de lo que se supone que puedo ser como mujer o lo que deben ser los hombres no puede seguir actuando como un sesgo cognitivo en las niñeces a la hora de soñar con lo que quieren construir para sus vidas. La diversidad de género normalmente enriquece todos los espacios que están masculinizados, como ocurre hoy en día aún en áreas técnicas, profesionales o científicas vinculadas a las matemáticas, la física o las ingenierías en general”, explicó la geóloga Luna Pérez, directora de la Sociedad Geológica de Chile y una de las relatoras de la instancia.

La geóloga, quien además realiza divulgación científica y literaria en redes sociales como @lunaterio, comenta cómo ha sido desempeñar su carrera y los sesgos que aún existen: “La minería particularmente ha cortado mucho sus brechas de género los últimos años, pero aún es un espacio muy masculinizado especialmente en el entorno de faena minera. Afortunadamente los espacios de geología no ligados a estos recursos económicos, esto ya no es así, y habemos muchas geólogas o geocientistas en general que estamos haciendo diversas cosas. Pero aún creo que hay una gran brecha en cuanto a los altos roles o cargos directivos que siguen siendo ocupados principalmente por hombres”.

La brecha salarial, no contar con los espacios estructurales para desempeñarse, cumplir roles o turnos que no concilian la vida familiar y laboral, no contar con elementos de seguridad adecuados a sus características físicas, o no disponer de políticas claras y eficientes con respecto a la prevención y sanción del acoso sexual y laboral, es parte de lo que está siendo abordado desde una mirada transversal de género, explica la Seremi Alejandra Ruiz Ovando, quien destaca los avances que se han alcanzado con la Mesa a nivel local.

“Buscamos superar estereotipos de género y que más mujeres estudien carreras asociadas a la minería, no solo porque estos espacios productivos son mejor remunerados, sino también porque sabemos el aporte significativo que entrega a la industria la incorporación de una fuerza laboral inclusiva y diversa. Y es parte de lo que buscamos fomentar con las empresas regionales incorporadas a la Mesa, preparando y fortaleciendo el escenario para la llegada e incorporación de mujeres a estos contextos laborales”, detalló la autoridad.

Juan Montecinos Saa, Seremi de Minería de Magallanes, también apuntó a la necesidad de promover el interés de las jóvenes a estas carreras: “Sabemos que debemos partir desde la base, porque no podemos contratar mujeres para la minería si no tenemos mujeres capacitadas con el nivel de estudio y conocimiento suficiente. Y eso parte desde el momento en que las adolescentes deciden a qué carreras van a postular y por lo tanto debemos hacer el impulso para que vayan a postular, mostrarles que en esta área hay un futuro laboral y que se pueden desarrollar y ser exitosas”.

En tanto, y a propósito de su charla a en la Universidad de Magallanes, la geóloga Luna Pérez cerró su intervención haciendo un llamado a las jóvenes: “Me gustaría invitar a las y los adolescentes a considerar todo el espectro de sus motivaciones y capacidades. Tenemos que seguir mejorando la manera en que se desarrollan las industrias en Chile. Tenemos que pensar cómo habitamos y cohabitamos el territorio de una mejor manera y enfrentar tanto con habilidades duras o blandas cómo construir el futuro, y créanme: eso poco o nada tienen que ver con los roles establecidos de género”.