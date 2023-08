Veinte agricultores de INDAP inician el tránsito hacia la agroecología en Magallanes | Actividad comenzó con taller dictado por profesionales de INIA Kampenaike



Capacitaciones, subvenciones económicas y un camino guiado hacia la agricultura agroecológica son parte de los beneficios que recibirán veinte campesinos de Magallanes seleccionados por INDAP. Este programa, Transición a la Agricultura Sostenible, TAS, impulsado por el Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo aumentar la generación de productos más sustentables y orgánicos para abastecer a los distintos territorios locales.



Rosa Cárdenas, una de las beneficiadas expresó su entusiasmo por ser parte del programa en Magallanes. “Estoy agradecida por este trabajo y por la oportunidad constante de innovar. Personalmente, he tenido la oportunidad de experimentar con compost y otras técnicas similares, y los resultados han sido sumamente gratificantes. Estamos muy agradecidas por este proceso que estamos a punto de emprender”, indicó.



Por su parte, el director (S) de INDAP, Gabriel Zegers, explicó que existe un enfoque sólido en la promoción de la sustentabilidad y en el camino que conduce hacia la misma. “Sin duda, este enfoque demanda un considerable nivel de capacitación, la adopción de nuevas herramientas y una perspectiva renovada. En esta situación particular, estamos colaborando estrechamente con un grupo de 20 agricultores que ya han implementado algunas de estas prácticas y que aspiran, con determinación, a impulsar nuevos modelos de producción y a expandir sus operaciones”, precisó.



Los beneficiados el primer año reciben capacitaciones y fondos directos de 450 mil pesos de inversión inicial. Y el segundo año pueden postular a concursos de infraestructura con montos que alcanzan los tres millones de pesos.



“Para seleccionar a los participantes del programa, INDAP llevó a cabo un concurso nacional, recibiendo un total de 2.712 postulaciones en todo el país. A los seleccionados, diez de Punta Arenas y diez de Puerto Natales, nosotros los vamos a acompañar. Necesitamos una agricultura asociada hacia una práctica más sostenible frente a todo lo que nosotros estamos viendo en el tema de lo que es falta de insumos y cambio climático”, explicó Irene Ramírez, seremi de Agricultura.



En tanto, Erwin Domínguez, director de INIA Kampenaike, compartió su perspectiva sobre avanzar hacia la agroecología como una valiosa oportunidad. “Hace aproximadamente dos años que INIA Kampenaike inició un programa de agricultura sostenible, en el que ya hemos progresado considerablemente y adquirido técnicas, incluso estableciendo faros agroecológicos, uno en Kampenaike y otro en Puerto Natales. Estas iniciativas han permitido apoyar a los pequeños agricultores y transferir conocimientos cruciales en el contexto actual”, indicó.



La agroecología es un enfoque agrícola holístico que busca establecer un equilibrio armónico entre la producción de alimentos, la conservación del entorno natural y la sostenibilidad económica. Se basa en prácticas que respetan los ciclos naturales, promueven la biodiversidad y evitan el uso excesivo de productos químicos y recursos no renovables. En este contexto, el programa Transición a la Agricultura Sostenible (TAS) de INDAP, impulsado por el Ministerio de Agricultura, representa un paso crucial hacia la implementación de métodos agroecológicos. Mediante capacitaciones, apoyo financiero y una dirección enfocada, el TAS tiene como objetivo acompañar y empoderar a los agricultores en su proceso de cambio hacia prácticas más responsables y sostenibles. El programa busca no solo mejorar la calidad de los productos agrícolas, sino también contribuir a la resiliencia del sistema agrario y al bienestar de las comunidades rurales, en sintonía con los desafíos actuales de escasez de recursos y cambio climático.