Alejandro Kusanovic acusa perjuicios a la soberanía nacional y exige al Gobierno explicaciones por no publicar a tiempo los reglamentos que ordena el Estatuto Chileno Antártico

El parlamentario oficio a los ministerio involucrados reclamando el abandono de la política antártica del Gobierno, la que se ha transformado más en una “política de prestigio” que en una aspiración real.

Tres años han trascurrido desde que se publicó el Estatuto Chileno Antártico, cuerpo legal muy esperado y que, tras 6 años de discusión en el Congreso Nacional, tiene por objeto primordial el proteger y fortalecer los derechos soberanos antárticos de Chile, adecuando nuestra legislación al Tratado Antártico de 1959 y a los compromisos internacionales suscritos sobre la materia.

Dicho Estatuto, fijó un plazo de dos años contados desde su entrada en vigencia (marzo de 2021), para que los Ministerios de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Defensa Nacional, de Economía y del Interior, elaboren y suscriban los reglamentos que permitan poner en marcha el Estatuto Antártico y materializar la gobernanza en el territorio antártico. Sin embargo, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, acuso que “a la fecha el Gobierno no ha dictado los reglamentos necesarios para hechar andar el estatuto, los que se deberían haber publicado en el mes de marzo de este año. Esto es un mandato de la ley, no es un favor, estamos en agosto y aun no se publican.

Así por ejemplo, el parlamentario destaco que “dentro de los reglamentos pendientes, están los que organizan el funcionamiento de los Comités Nacionales Antárticos, lo mismo con el reglamento para las actividades antárticas que requieren autorización previa o el que pone en funcionamiento el Comité Operativo para la Evaluación Ambiental, órgano encargado de evaluar el impacto ambiental y certificar que las actividades y los proyectos cumplan los requisitos medioambientales, lo que también está pendiente. Con los evidentes riesgos para la gobernanza y la protección del territorio antártico chileno.”

Frente a esta situación, el parlamentario se encargó de oficiar a cada uno de los ministerios responsables que no han cumplido con su obligación, pidiendo cuenta y exigiendo la responsabilidades del caso, solicitando en el texto, poner todos sus esfuerzos para dar efectividad a las disposiciones del Estatuto Chileno Antártico, calificando esta situación como “una omisión grave e inexcusable, que corona una tendencia imperante en el Estado chileno respecto de las zonas extremas y de la Antártica Chilena en particular. La política antártica chilena no es más que una política de prestigio, de titulares y de fotos, que juega al solitario, elude las obligaciones históricas y carece de una visión estratégica” apunto.

Finalmente, Kusanovic reclamo que “este incumplimiento, no solo genera un retraso evidente en la implementación y ejecución del Estatuto Chileno Antártico, afectando la conformación y funcionamiento de los órganos que le darán cuerpo, protección y dirección a la política antártica, sino que también supone un freno evidente a la acción soberana de Chile en el continente blanco”.