Bancadas del progresismo en el Consejo Constitucional rechazan acuerdos adoptados implicando retrocesos democráticos

Chilenas y Chilenos:

Debemos constatar, con mucho pesar, que las votaciones de los últimos días han

tenido un resultado sumamente preocupante. Se están aprobando normas para una

Constitución identitaria y refundacional, que significan retrocesos democráticos y que

benefician a los más ricos del país en desmedro de las grandes mayorías.

Las negociaciones de las últimas semanas simplemente no avanzan.

Hemos hecho, y seguiremos haciendo, todo nuestros esfuerzos por lograr consensuar

un texto que permita la existencia de la diversidad que caracteriza a nuestro país, que

no excluya a parte importante de las chilenas y chilenos y que, en definitiva, permita

superar la Constitución de 1980.

Pero no ha sido posible. Las negociaciones están estancadas. El Partido Republicano

busca escribir una constitución extrema y de un solo sector, como se ha visto en las

votaciones de esta semana. Valoramos a ciertos consejeros de Chile Vamos que han

hecho un esfuerzo por permitir un diálogo verdadero, pero lamentablemente no ha sido

suficiente.

Debemos manifestar públicamente a la ciudadanía, nuestra profunda preocupación por

lo improvisado de muchas de las propuestas. Enmiendas que modifican instituciones

fundamentales de nuestra República, que han sido escritas y re escritas en los pasillos

con una reflexión y análisis insuficiente para la relevancia del tema. Peor aún, sin tomar

en consideración ni a los invitados ni a los expertos que han participado en este

proceso.

Nos encontramos con muchas enmiendas regresivas, mal redactadas y con problemas

técnicos graves. Éstas son un retroceso para todo nuestro país. Negar la crisis

climática, privatizar los bienes nacionales de uso público, normas ambientales a la

medida de las empresas, son una derrota para todo el país.

Con el contenido que nos estamos encontrando, estamos muy lejos de la promesa de

un pacto de unidad para nuestro país.

Quedan etapas de este proceso constitucional. Pero las negociaciones en esta etapa

de comisiones se encuentran en punto muerto, y la ciudadanía debe saberlo.

Tenemos una serena esperanza en este proceso. Un Chile para todas y todos es

fundamental. Debemos, con humildad, aprender de los errores del pasado y mirar hacia

adelante. Tenemos una gran oportunidad de establecer las bases de un nuevo Chile

con perspectiva de futuro.

Dado este contexto, y con una profunda motivación de responsabilidad

democrática, hoy invitamos al Partido Republicano y Chile Vamos a que todas las

bancadas retiremos conjuntamente la totalidad de las enmiendas presentadas.

Consideramos que solo así podremos avanzar en la construcción de un acuerdo

político transversal para ofrecerle a Chile una mejor Constitución.

Si hoy estamos entregando este mensaje como bloque de Unidad, es porque nuestro

país no puede seguir esperando para avanzar a una nueva Constitución, que ofrezca

un presente y futuro con mejor salud, mejores pensiones, mejor educación, seguridad

con recursos equitativos en todos los barrios, un Estado eficiente y moderno, y más

herramientas para combatir la corrupción y los abusos. Es por eso y mucho más que

seguiremos haciendo todos los esfuerzos hasta el último día de este proceso

constitucional, por el bien de Chile.

Bloque de Unidad

Bancada PS; Bancada RD-PPOO; Bancada CS-PC