Cámara de Diputadas y Diputados rindió homenaje al Presidente Salvador Allende

En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados recordó la memoria del expresidente de la República, Salvador Allende Gossens, fallecido el 11 de septiembre de 1973, durante el golpe de Estado.

Médico y político del Partido Socialista de Chile, Allende fue electo Presidente de la República el 4 de septiembre de 1970. En las elecciones presidenciales de ese año obtuvo un 36% de los votos, siendo ratificado por el Congreso Pleno y asumiendo su cargo el 4 de noviembre.

Allende y su trayectoria política

Salvador Allende ejerció como diputado entre 1937-1939, por la Sexta Agrupación Departamental “Valparaíso y Quillota”. Luego, ocupó el cargo de ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, entre el 28 de septiembre de 1939 y el 7 de abril de 1942. Lo anterior se desarrolló durante la presidencia de Pedro Aguirre Cerda.

Posteriormente, Allende asumió el cargo de senador por cuatro periodos.

Representó a la Novena Agrupación Provincial “Valdivia, Llanquihue, Chiloé, Aysén y Magallanes” entre 1945-1953; a la Primera Agrupación Provincial “Tarapacá y Antofagasta”, entre 1953-1961; a la Tercera Agrupación Provincial “Aconcagua y Valparaíso”, entre 1961-1969; y a la Décima Agrupación Provincial “Chiloé, Aysén y Magallanes”, entre 1969 y 1970.

Fue Presidente del Senado entre el 27 de diciembre de 1966 al 15 de mayo de 1969.

Homenaje

En primer término, hizo uso de la palabra el diputado Daniel Manouchehri (PS). El legislador destacó el rol que el exmandatario tuvo en la vida política nacional. Junto con ello, recordó que fue candidato presidencial en cuatro oportunidades. “Siempre buscó la unidad y bienestar de su pueblo”, sentenció.

En ese plano, recordó que durante su Gobierno se nacionalizó el cobre, permitiendo que los beneficios de la minería llegaran a todo el país, así como se promovieron exitosas políticas de infancia.

Manouchehri precisó que “el acto de valor de Allende se contrasta con el final de Augusto Pinochet, quien fingió una enfermedad para evitar la justicia en los tribunales”.

En tanto, el diputado Luis Alberto Cuello (PC) relevó el “sentido de humanidad profunda” de Allende. “Tenía plena conciencia de su responsabilidad histórica y de que portaba las banderas de lo que una sociedad reclama”, enfatizó. Asimismo, reconoció el respeto del expresidente hacia la Constitución y la ley, lo que terminó con el sacrificio de su propia vida.

Posteriormente, hizo uso de la palabra la diputada Claudia Mix (Comunes), quien resaltó su vocación de servicio público. Precisó que su vida no puede medirse sin conocer su obra. Recordó el impulso de reformas sociales, comercio, nacionalización del cobre y reforma agraria, entre otros aspectos.

“Fue un Gobierno que por la vía democrática buscó soluciones para la población. No fue un Gobierno fracasado, sino que derrotado por la vía de las armas”, concluyó.

IND, DC y UDI

El diputado Cristian Tapia (IND) dijo que la fecha es un día triste, de recuerdo y reflexión. Indicó que el recuerdo se mezcla “con la valentía de un tremendo hombre democráticamente elegido en las urnas”. Al respecto, fue tajante en señalar que “la dictadura es una etapa que nunca podemos olvidar”. Asimismo, llamó a respetar la memoria de los detenidos desaparecidos.

En representación de la DC intervino el diputado Alberto Undurraga. Señaló que la colectividad tuvo una relación de luces y sombras con el Gobierno de Salvador Allende. Recordó que el partido lo apoyó en su llegada a la presidencia, así como también tuvo una actitud oficial complaciente, en el golpe y en los primeros meses de la dictadura.

Por lo anterior, planteó que hoy no solo corresponde resaltar su figura, sino que comprometerse con el futuro. Lo mismo con la democracia y la no violencia en la política. “De todos nosotros depende que ello no ocurra nunca más”, sentenció.

Finalmente hizo uso de la palabra el diputado Gustavo Benavente (UDI). Este realizó una relación de hechos, desde el momento de la elección de Salvador Allende como Presidente de la República.

Sin embargo, por alejarse del sentido del homenaje, el Presidente la Cámara, Ricardo Cifuentes, en virtud del respeto al reglamento de la Corporación, decidió cancelar el uso de la palabra al parlamentario, con lo cual se dio por terminado el referido homenaje.