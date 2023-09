Colaboración entre la universidad y la escuela: Revive primer Live de serie Ciencia y comunidades desde Cabo de Hornos

El Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC, por sus siglas en inglés) dio el vamos al primer Live de la serie Ciencia y comunidades desde Cabo de Hornos realizado este martes 22 de agosto.

“Redefiniendo la experiencia y trabajo colaborativo entre la universidad y la escuela”, este fue el tema central del cual conversaron el director del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, Patricio Torres, junto al investigador del CHIC, Andoni Arenas; y la directora de Comunicaciones, Paulina Salazar.

“Nosotros estamos iniciando un trabajo de comunidades de aprendizaje para el desarrollo y colaboración entre docentes, donde el tema medio ambiental comienza a ser el núcleo de nuestras distintas asignaturas como artes y las distinta ciencias (…) y ahí la apuesta es a levantar una propuesta pedagógica que integre distintos saberes y disciplinas”, explicó el director del único liceo en Puerto Williams.

El CHIC tiene como objetivo investigar los problemas de homogeneización biocultural y cambio climático, para desarrollar programas en pro de la conservación biológica y cultural de los territorios, y la educación es clave en este proceso porque para cuidar el planeta debemos potenciar e incentivar a las niñas, niños y adolescentes como agentes de cambio.

“Lo que nosotros proponemos es que, desde lo local y lo territorial, las y los niños tengan una visión hacia el mundo. Tomando los principios y leyes de la ciencia, artes y humanidades, y observando el territorio para entendernos nosotros hacia el resto. Esto no es contra una visión nacional o global del mundo, sino por el contrario, no podemos pretender que los niños y niñas de un liceo conozcan otros ecosistemas si no conocen donde ellos habitan”, explica el investigador del CHIC y de la P. Universidad Católica de Valparaíso, Andoni Arenas.

Este es el primer conversatorio online del Ciclo de lives “Ciencia y comunidades desde el cabo de hornos”, que organiza el CHIC, y que busca ser un espacio de diálogo e intercambio de saberes entre investigadores, investigadoras, académicas y académicos, y quienes habitan Puerto Williams, y la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Para revivir el Live te invitamos a ingresar aquí