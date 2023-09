Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile ante el 50° aniversario del golpe

El 11 de septiembre del año en curso, se conmemoran 50 años del Golpe Militar en nuestro país, episodio traumático de ruptura democrática, que tuvo un gran impacto en la vida de miles de chilenos y chilenas, y que, como gremio tuvo un efecto e impacto relevante en el seno del trabajo social, explicable, dada la contradicción vital entre sus postulados filosóficos, y el establecimiento de un gobierno que conculcó las libertades individuales, e instauró la represión como política de estado. Con una mirada puesta en el futuro, el CONSEJO PROVINCIAL MAGALLANES DEL COLEGIO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SOCIALES DE CHILE A.G. se dirige a la comunidad para expresar lo siguiente:

· Ratificar nuestro compromiso inclaudicable con los principios éticos de nuestra profesión: 1.- Reconocer la dignidad inherente a la humanidad, 2.- promover los derechos humanos, 3.- promover la justicia social, 4.- promover el derecho a la autodeterminación, 5.- promover el derecho a la participación, 6.- respetar la confiabilidad y privacidad y, 7.- tratar a las personas en su totalidad, como seres integrales.

· Que dichos principios filosóficos no son premisas metafísicas inalcanzables, pues son susceptibles de ser aplicadas por cada una de las personas en su cotidianidad, tendiente a mejorar la convivencia social.

· Por lo anterior, nos sumamos a las voces de la mayoría de nuestros compatriotas, que anhelan un país donde se fomente el diálogo y la solución pacífica de las legítimas diferencias, condenando la violencia y la intolerancia.

· Por ende, permítasenos recordar y homenajear a nuestros y nuestras jóvenes, estudiantes y profesionales del trabajo social, fallecidos en esa aciaga época de nuestra historia.

ELIZABETH CABRERA BALARRIZ, 23 años trabajadora social de Antofagasta.

LUIS ALMONACID DÚMENES, 22 años, estudiante de trabajo social Temuco, detenido desaparecido.

SEGUNDO FLORES ANTIVILLO, 25 años, trabajador social, localidad de María Elena.

ROLANDO ANGULO MATAMALA, 26 años, trabajador social de Chillan, ejecutado.

JUAN ERNESTO IBARRA TOLEDO, 21 años, estudiante de Trabajo social Santiago, detenido desaparecido.

JACKELINE BINFA CONTRERAS, 28 años, estudiante de trabajo social de Santiago, detenida desaparecida.

MARÍA CECILIA LABRIN SAZO, 24 años, trabajadora social de Santiago, detenida desaparecida.

JACKELINE DROUILLY YURICH, 24 años, estudiante trabajo social en Santiago, detenida desaparecida.

JOSÉ ALBERTO SALAZAR AGUILERA, 23 años, estudiante de trabajo social en Santiago, detenido desaparecido.

MARÍA TERESA BUSTILLOS CERECEDA, 25 años, estudiante de trabajo social en Santiago, detenida desaparecida.

MARÍA TERESA ELTIT CONTRERAS, 22 años, estudiante de trabajo social en Santiago, detenida desaparecida.

ALFREDO GABRIEL GARCÍA VEGA, 30 años de, estudiante egresado de trabajo social Valparaíso, detenido desaparecido.

CAROLINA WIF SEPÚLVEDA, 34 años, trabajadora social de Santiago, detenida desaparecida.

ELIZABETH REKAS URRA, 27 años, trabajadora social de Santiago, detenida desaparecida.

GILBERTO VICTORIANO VELOSO, 35 años, estudiante de trabajo social en Santiago, ejecutado.

JOSÉ AGURTO ARCE, 23 años, trabajador social de Antofagasta, detenido desaparecido.

SONIA VALENCIA HUERTA. 34 años, Trabajadora social de Coquimbo.

● Para finalizar, valoramos los esfuerzos que se despliegan desde los ámbitos gubernamental, parlamentario y de la sociedad civil, para llegar a acuerdos y compromisos, que permitan, que estos sucesos nunca más vuelvan a ocurrir en Chile y los Derechos Humanos sean la base de toda una sociedad.

“Sin memoria no hay historia; sin historia no hay verdad; y sin verdad no hay justicia”