Con memorial y conversatorio Anef Magallanes conmemoró 50 años del Golpe de Estado cívico militar





En una emotiva ceremonia que invitaba a la reflexión, en el marco de los 50 años del golpe de estado cívico militar, la dirección de Anef Magallanes inauguró un memorial en reconocimiento del funcionario público Ramón Domingo González Ortega, quien trabajó en el SII y que fue detenido y ejecutado en el regimiento Caupolicán de Porvenir en octubre de 1973.

En el mismo contexto, se presentaron las llaves de la sede de Anef de 1973, que fielmente fueron protegidas por funcionarios públicos y que hoy, 50 años después, fueron entregadas a la dirección regional como un símbolo de que Nunca Más se permitirá la violencia, el maltrato a las y los funcionarios públicos.

De esta forma Evelyn Córdova, presidenta de Anef Magallanes, confirma la actividad realizada en la Sede de la agrupación sindical. “Para nosotros como Directorio y para mí como Presidenta, fue un honor poder recibir en la última asamblea Regional, las llaves de nuestra sede, que fueron guardadas por el Presidente de la época Juan Secul y el ex Presidente de Emporchi y ex preso político Ángel Vera, quienes no solo resguardaron las llaves sino también nuestro edificio para que no sea expropiado como pasó con otras dependencias. Así también poder inaugurar e instalar un memorial con el nombre del funcionario público del SII que fue ejecutado en Porvenir es algo que se lo debíamos a la familia, ya que este funcionario como muchos de nosotros hoy en día, no militaba en ningún partido político y fue apresado, torturado y ejecutado solo por pensar distinto, algo que nunca más debe pasar en nuestro país”, concluye la presidente regional.

Córdova continúa, al expresar sus agradecimientos a las y los participantes y en especial al hijo de Ramón González, quien con su presencia se homenajeo a su padre, trabajador público del SII ejecutado político. “Queremos agradecer al hijo de Ramón González, Iván González, por su presencia en este pequeño pero emotivo reconocimiento y a Ángel Vera, dirigente de Emporchi en 1973, ex Preso político en Isla Dawson, quién fue uno de los funcionarios que resguardó las llaves y nuestra sede”, cerró la dirigente sindical.

Para finalizar la ceremonia, las y los asistentes pudieron participar de un conversatorio que se realizó en conjunto a la Seremi del Trabajo, Doris Sandoval, sobre el legado programático y constitucional del presidente Salvador Allende, donde se logró rescatar las experiencias de los ex presos políticos, profesor Baldovino Gómez y sociólogo Manuel Rodríguez.