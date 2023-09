Concejala Verónica Aguilar denuncia licitación realizada por la Corporación Municipal fuera de la ley de Compras Públicas

En el último concejo municipal realizado el pasado miércoles 6 del presente, la concejala, presidenta de la comisión de salud Verónica Aguilar, denunció que la Cormupa, había levantado y publicado en un medio de comunicación un llamado a licitación por más de 100 millones de pesos para la aplicación de una bodega de farmacia, recursos provenientes del Ministerio de Salud.

Sin embargo, este proceso, y tal como lo dictaminó la Contraloría General de la República el año 2021 debe ser regulado por Mercado Público y está obligado a en las plataformas de Chile Compra.

Según establece la contraloría en el dictamen E160316/2021 las corporaciones municipales están regidas por la Ley de Compras Públicas

De esta manera, estas entidades se sumarán a la plataforma www.mercadopublico.cl quedando disponible para la ciudadanía, compradores y proveedores la información de sus transacciones por productos y servicios.

Tras este dictamen, el año 2021, la Dirección Chile Compra informó sobre el protocolo y los pasos a seguir para la creación de nuevos organismos públicos en la plataforma de compras

Lo impresentable de todo este proceso, aseguró la concejala Aguilar, es que cuando el tema se expuso y se hicieron las consultas en Comisión de Salud, la respuesta de la administración de la Cormupa, fue que no estaban capacitados para levantar este proceso en la plataforma, esgrimiendo incluso temas de tiempo para el gasto del recurso, “Es indignante, han pasado 2 años desde este dictamen, y la Corporación, insiste en saltarse la ley, primero con la devolución del per cápita, acción que va en contra de toda los usuarios de los Cesfam de Punta Arenas y la no rendición de estos fondos, y ahora con un proceso de licitación que debería ser serio, transparente y ajustarse al marco legal”, cosa que hoy no vemos, hago un llamado a la transparencia de los recursos públicos a su buena utilización y a dejar de lado malas practicas como estas.

Es por ello que exijo al alcalde, quien es el presidente del directorio, que se baje inmediatamente este SERVICIO DE UTILIDAD PUBLICA y se haga TAL Y COMO EXIGE LA LEY, es decir por mercado público y plataforma de chile compra