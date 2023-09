Confederación de Trabajadores de la Salud FENATS en paro, ante despido de más de 6.300 trabajadores por fin de alerta Covid19

Este martes se inició el paro de 48 horas convocado por la Confederación Fenats Nacional, la que agrupa a más de 23 mil trabajadoras y trabajadores de la salud a lo largo del país.

La Confederación de los Trabajadores de la Salud Pública (Fenats) confirmó el paro nacional que se realizará el lunes luego de que este martes se declararan decepcionados y frustrados con el Ministerio de Salud tras una reunión que se prolongó por al menos dos horas.

Tras la cita, la presidenta de la Fenats, Karen Palma, expresó que «veníamos con la expectativa de llegar a un acuerdo con el ministerio de Salud, porque las movilizaciones afectan a los usuarios. El gobierno pone el escenario muy difícil con su actitud inflexible«.

Con manifestaciones en centros de salud de todo el país las y los trabajadores de la Salud agrupados en la Fenats Nacional encabezaron la paralización, que tuvo su máxima expresión en el Ministerio de Salud, el que fue “rodeado” por manifestantes.

Respecto de la movilización la presidenta de Fenats Nacional, Karen Palma, sostuvo que “las y los trabajadores de la Salud nos estamos movilizando para hacer que el gobierno cumpla con los compromisos en materia de Carrera funcionaria, incentivo al retiro y asignación técnica. Y, principalmente, que eche atrás los despidos de más de 6300 trabajadores a honorarios que son desvinculados por la mala gestión ministerial y la falta de presupuesto por parte del ministerio de Hacienda”.

“Hoy el gobierno y el parlamento están en deuda con las y los trabajadores de la Salud. El primero por no mostrar voluntad y capacidad para buscar soluciones y el Congreso por no aprobar la reforma tributaria que asegura recursos para salud”, señaló Palma.

Por último la presidenta de Fenats Nacional no descartó posibles movilizaciones tras las Fiestas Patrias de no estar resueltas las demandas e hizo un llamado a la ministra Aguilera “a que escuche las demandas de las y los trabajadores de la Salud, que por meses hemos golpeado la puerta del ministerio sin ser escuchados. Y al ministro Marcel lo convocamos a dialogar y ver cómo se hace para conseguir los recursos, no podemos quedarnos en el ‘no hay plata’ como respuesta a nuestras demandas”.