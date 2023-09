Conversatorio “Encuentro sobre Ley TEA: Una visión transversal e inclusiva”, organizado por los ministerios de Salud, Trabajo y Previsión Social, Educación, y Desarrollo Social y Familia a través del Servicio Nacional de la Discapacidad

En la búsqueda de analizar los desafíos de la implementación de la Ley N°21.545, conocida como “Ley TEA”, esta mañana se realizó el conversatorio “Encuentro sobre Ley TEA: Una visión transversal e inclusiva”, organizada por los representantes técnicos de la mesa interministerial, conformada por los ministerios de Salud, Trabajo y Previsión Social, Educación, y Desarrollo Social y Familia, a través del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).

La jornada, que fue llevada a cabo en el Centro Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes (CADI-UMAG), fue liderada por el Delegado Presidencial y por las y los secretarios regionales de los ramos involucrados para analizar con los representantes de organizaciones de trabajadores y de empleadores la implementación de esta ley en la cultura organizacional.

El artículo 66 de la ley establece que los trabajadores que sean padres, madres o tutores de niños y niñas diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista, estarán facultados para acudir a emergencias respecto a su integridad en los establecimientos educacionales, una de las medidas más significativas y que busca ser conocida por los diversos sectores.

Para el Delegado Presidencial Regional, José Antonio Ruiz, este conversatorio es un paso muy importante para ir materializando esta ley promulgada por el Presidente Gabriel Boric. “Con esta ley las capacitaciones ya no dependen de la voluntad de las instituciones sino que también queremos ir asumiéndolas con harto compromiso para todos los actores intervinientes, particularmente las escuelas y los servicios públicos para avanzar en inclusión, cuidados y no discriminación. Como Gobierno estamos comprometidos en llegar a los sectores donde tradicionalmente el Estado no ha llegado, donde faltan políticas públicas. Sabemos que el camino de la inclusión es de nunca acabar y por lo mismo estamos muy contentos porque esta ley es un paso progresivo para seguir avanzando”, afirmó.

A su vez, la Seremi de Salud Francisca Sanfuentes, explicó que “estamos muy contentos desarrollando esta actividad que se enmarca en la primera etapa de preparación para la implementación de la Ley TEA, que es uno de los hechos concretos y una parte fundamental de nuestro programa de Gobierno, y que fortalece todas las acciones en torno también a la salud mental. Respecto al sector salud, esto corresponde principalmente en estas primeras etapas a fortalecer las instancias y las herramientas con que cuenta toda la red asistencial para la detección precoz, y posteriormente, para el seguimiento y el acompañamiento a través de todo el ciclo vital de las personas con condición de espectro autista”.

Sobre enfoque de la ley

La ley publicada en marzo de este año, tiene como objetivo asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con TEA. Por otra parte, persigue terminar con cualquier forma de discriminación, para promover un abordaje integral en el ámbito social, de la salud y educación.

El Seremi de Desarrollo Social y Familia Subrogante, Alex Latorre, manifestó que “esta ley representa significativos cambios que por años han sido anhelados, como la detección temprana del trastorno de espectro autista y un compromiso por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de Chile Crece Contigo, para entregar a los niños y niñas herramientas de comunicación. Esta ley también incorporó el enfoque de género relacionado a las personas cuidadoras que es fundamental para nuestro Gobierno, porque sabemos que históricamente esta labor ha recaído en mujeres”.

También, el Seremi de Educación, Valentín Aguilera, señaló que “este encuentro intersectorial ha sido muy importante para conversar sobre la Ley TEA. Como Ministerio de Educación hemos trabajado con distintas estrategias para abordar la temática de la mano del Consejo de la Sociedad Civil de Senadis, con jornadas de sensibilización para directores y equipos, centros de estudiantes y a través de la reactivación del Programa de Integración Escolar, para poder mejorar y reforzar todas las condiciones que necesitan las niñas, niños, jóvenes y adultos que participan del sistema escolar y que requieren un apoyo adicional respecto a la Ley TEA”.

El permiso legal

La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Doris Sandoval, explicó que ley TEA faculta a los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector privado, como del sector público, para abandonar su puesto de trabajo si es que tiene que acudir a una necesidad, a una emergencia.

“Es una facultad que nace a partir de esta ley que beneficia transversalmente a los trabajadores y trabajadoras quienes deben registrar esta condición en un sitio web de la Dirección del Trabajo. Esto no constituye un permiso, por lo tanto, no se puede hablar de que el empleador pueda denegarlo, simplemente de lo que se trata es que esté debidamente registrada la condición y pueda informar que debe abandonar su puesto de trabajo para atender algún requerimiento. No son horas que deban devolverse, porque eso sumaría más cargo y sería más bien un sesgo negativo a la hora de la implementación”, comentó.

Representando al mundo privado, la Jefa de Gestión de Personas de Sánchez y Sánchez, Gabriela Sepúlveda, señaló que “para nosotros siempre ha sido un compromiso el bienestar de nuestros colaboradores, y esto no está ajeno de ello. Conciliar la vida familiar con la laboral no es fácil, así que para nosotros esta ley viene a favorecer nuestro clima laboral. La información que hoy recibimos la vamos a difundir a nuestros colaboradores, para poder ser asesores y ayudarlos frente a sus necesidades. Como empresa siempre vamos a estar dispuestos a estar informados para fortalecer el bienestar de los colaboradores”.

Finalmente, la Presidenta de la Organización Bazinga, Cecilia Jeldres, manifestó que “como representante de una agrupación de niños, jóvenes y adultos del espectro autista, le hacemos ver a todas las entidades cuáles son las cosas que más necesitan nuestros jóvenes y nosotros como cuidadores. Estamos feliz porque hoy las autoridades nos están escuchando. Tenemos que entender que hay muchas cosas por lograr, pero en unión se logra bastante. Estamos agradecidos por esta invitación y que nos tomen en cuenta”.

La Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE) de 2022, arrojó, respecto de la población adulta, que las personas dentro del espectro autista son 44.594, de las cuales, 22.100 son personas con autismo y discapacidad; y 22.494 son personas con autismo sin discapacidad.

Un catastro realizado por la Seremi de Salud y la Seremi de Educación indicó que en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, existen aproximadamente 694 personas con trastorno del espectro autista.