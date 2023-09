Dos magallánicas forman parte de la exposición fotográfica «50 años 50 mujeres» en el Metro de Santiago

El homenaje busca honrar y destacar la valiente trayectoria humana, profesional y de lucha de mujeres excepcionales, que desafiaron la dictadura y contribuyeron significativamente a la construcción de la democracia y un futuro más justo y libre, a lo largo de todo el país.

Encabezado por la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, y el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz Abogavir, este viernes se inauguró en la Estación Plaza de Armas del Metro de Santiago la exposición fotográfica “50 años 50 mujeres”, iniciativa que busca resaltar el rol que tuvieron las mujeres en la resistencia contra la dictadura y la importancia que tuvieron sus acciones para develar lo que ocurría en Chile: el terrorismo de Estado, la sistemática violación a los derechos humanos y la desaparición forzada de ciudadanas y ciudadanos.

Esta exposición fotográfica de 50 mujeres tiene el objetivo de honrar y destacar la valiente trayectoria humana, profesional y de lucha de mujeres excepcionales, que desafiaron el régimen y contribuyeron significativamente a la construcción de la democracia y un futuro más justo y libre, a lo largo de todo el país. Allí, en medios de personalidades como Michelle Bachelet, Gladys Marín e Isabel Allende, estarán expuestas también las fotografías de dos magallánicas: Magda Ruiz Méndez y Jeannette Antonín Álvarez, ambas ex-presas políticas que tras su detención lucharon contra la dictadura civil-militar.

Así lo detalló la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género Alejandra Ruiz Ovando, quien explicó que en Magallanes las representantes fueron seleccionadas a partir de un proceso participativo tras la convocatoria pública de mujeres destacadas del pasado 08 de marzo: “Es un orgullo muy grande ver cómo mujeres que entregaron tanto para reconstruir la Democracia y de forma tan desinteresada, sean luego de tres décadas reconocidas por el significativo aporte que hicieron, y quisiéramos a través de ellas extender también este reconocimiento a muchas otras que incidieron en el término del régimen del tirano”.

La periodista Jeannette Antonín, reconoce no haber pensado nunca que alguna vez saldría a la luz su trabajo político: “Este reconocimiento me llena de orgullo por todas las mujeres que desde la clandestinidad hicimos frente a la dictadura en direcciones políticas, en las organizaciones y en la calle. En mi caso entre los 80-90 dirigiendo en la región a las Juventudes Comunistas y luego en el Partido Comunista entre el 87 al 90. Siempre pensé que mi aporte se quedaría en lo que fue, clandestino”.

Igualmente, Magda Ruiz señala que este homenaje es para quienes ya no están: “Es un tremendo honor, y a la vez una gran responsabilidad, ser parte de este reconocimiento. Quienes hemos trabajado en el ámbito de los derechos humanos sabemos que no lo hacemos por obtener un reconocimiento, sino para mantener viva la memoria de los ausentes y reafirmar el compromiso con la democracia y la República como la forma de organización social y política que mejor garantiza el respeto, el ejercicio y la promoción universales de la condición humana”.

Cabe señalar que cada una de las mujeres, o sus familiares, decidieron ser parte de este homenaje, que se mantendrá en la estación Plaza de Armas durante un mes y su archivo digital será donado al Archivo Nacional. El listado completo de las 50 mujeres y sus biografías están disponibles aquí: https://50.cl/noticias/exposicion-fotografica-50-anos-50-mujeres/

Reseñas

Magda Ruiz Méndez. Ex-prisionera política, hoy lidera la agrupación Mujeres Prisioneras de Magallanes 1973-1974, desde donde visibiliza a las mujeres que, como ella, sufrieron violaciones a sus derechos, a su integridad y dignidad durante la dictadura cívico-militar, trabajando por su reconocimiento y en la proyección de acciones de memoria y educación en Magallanes. Magda ha sido reconocida entre sus pares por liderar la incansable búsqueda de justicia y promoción de los derechos humanos a 50 años del golpe civil-militar, para que nunca más se repitan, y por realizar de manera activa acciones que promueven la igualdad de derechos, de trato y de participación en la región.

Jeannette Antonin Álvarez. Militante de las juventudes comunistas, fue detenida por agentes de la dictadura cuando cursaba la educación media y estuvo en cautiverio durante un largo periodo. Después de su liberación, Jeannette participó activamente en acciones para recuperar la democracia, liderando la resistencia de las juventudes comunistas de Magallanes. Más tarde se tituló de periodista con el objetivo de denunciar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile. Con el tiempo se vinculó al mundo de la cultura, expresando su pensamiento y el deseo de vivir en una sociedad más justa, siempre enalteciendo el rol de las mujeres en esta búsqueda de justicia.