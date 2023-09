El primer 18 de Septiembre celebrado en el territorio de Magallanes | Historia y Memoria

El primer 18 de septiembre en Magallanes se celebró a bordo de la Goleta de guerra Ancud, en su histórica expedición hacia el estrecho de Magallanes en el año 1843.

Este relato pertenece al ensayo: «Rumbo al Sur: la histórica expedición de la Goleta Ancud al Estrecho de Magallanes, 1843», de Manuel Luis Rodríguez, publicado en :

Domingo 17 de septiembre en la tarde: ingresan en el Estrecho de Magallanes.



«El resto de la tarde del sábado 17, siguieron navegando entre la isla Figueroa a su babor y la isla Jacques a su estribor, pero aquí los vientos comenzaron a rolar del SW.: el estrecho de Magallanes se caracteriza porque sus vientos más fuertes y predominantes son del SW., mientras que sus chubascos más intensos provienen del NW.



En la noche, se acercaron a un abra de la isla Jacques, donde encontraron un surgidero algo seguro: frente a ellos tenían la península Córdoba de la isla Riesco.



En la cámara, tarde en la noche, Guillermos, Phillipi, Miller y Mabón se reunieron y acordaron los detalles de la continuación de la expedición, después de la celebración patriótica del día siguiente.

Lunes 18 de septiembre: la celebración de las Fiestas Patrias en la Goleta Ancud.



El lunes 18 de septiembre, los navegantes encabezados por su capitán, hicieron a bordo y antes de dar la vela, una breve y sobria celebración de la Independencia de Chile. Nos relata el Diario del Capitán Guillermos: «al rayar el sol llamé toda la tripulación sobre cubierta arbolando el pabellón nacional por primera vez en estas rejiones, haciendo una salva de 21 cañonazos con el cañón que llevaba montado i acompañado con los entusiastas vivas de la tripulación. Hice repartir entre ella un poco de vino para celebrar el día, oyéndose brindis mui entusiastas por S.E. el señor Presidente de la República, los señores ministros de Estado i el señor Intendente de Chiloé.»



Pero las cosas no iban a ser muy fáciles a continuación.

Hacia las 7 de la mañana, en efecto, los vientos australes y los dioses del mar volvieron a sus andadas y un fuerte temporal los golpeó. El viento cambió a la dirección SE., lo que les obligó a navegar «de bordo y bordo», pero al pasar a la cuadra de la isla Shelter, el viento roló nuevamente ahora al NO soplando con gran furia. Escribe Guillermos en su Diario: «Viendo la mar mui ajitada por el NO., tomé la precaución de arriar toda vela, i apenas se concluyó la maniobra cuando cayó el viento como golpe de martillo haciendo escorar la goleta hasta meter media cubierta en el agua.»



Durante el resto de las mañana y de la tarde, tuvieron nuevamente viento de popa lo que les permitió avanzar hasta el cabo Quod; hacia las 6 y media de la tarde el viento calmó completamente por una media hora, pero se levantó a continuación un furioso vendaval con chubascos, que los obligó a navegar a «palo seco», llegando hacia las 19 horas a bahía Borja (101) donde encontraron un surgidero apropiado.



Durante la noche del 18, tuvieron completa calma (o calma chicha, en el lenguaje marinero) y tiempo despejado.

En la mañana del martes 19 de septiembre, dieron la vela teniendo una ventolina del SW. y avanzaron hasta la isla Carlos III pasando a la cuadra de su punta NW hacia las 9 de la mañana.

El aspecto del paisaje había venido cambiando notoriamente desde los canales antes mencionados: ahora las islas e islotes que veían en derredor presentaban tierras más llanas, escasa nieve en las cumbres y abundantes bosques.»

Fuente: https://surhistoria.wordpress.com/2012/09/20/rumbo-al-sur-la-historica-expedicion-de-la-goleta-ancud-al-estrecho-de-magallanes-en-1843/