Elección municipal 2024 en Puerto Natales: las 5 razones por las cuales la Alcaldesa Antonieta Oyarzo tiene la primera opción para ser reelecta | María Eugenia Pérez R.

Llegan tiempos de definiciones en lo que concierne a candidaturas al Concejo Municipal de Natales.

Para nadie es un misterio que varios concejales y una concejala en ejercicio, quieren jugar sus mejores cartas y entrar a las ligas mayores frente a una eventual candidatura a la alcaldía de Natales. Y no han ocultado sus intenciones de medirse en aquella justa mayor.

En el caso de la concejala Verónica Pérez (con el deporte no alcanza), no ha escatimado ganas ni esfuerzos por estar presente en cuanta actividad le otorgue cobertura y salida mediática.

Sin embargo, representa todo un enigma conocer cuál es su visión del desarrollo urbano de Natales en sus dimensiones sociales y económicas, la proyección de las salmoneras, por ejemplo. Ella carece de opinión en diversos temas locales, y queda en evidencia en sus escuetas intervenciones ante el Concejo Municipal, por ello, si su sustento es el deporte, no le alcanza con ese apoyo y sostén para llegar a la alcaldía de la ciudad.

Otro que se ha visto en las lides es al concejal Marcelo Contreras, quien cuenta con el apoyo del ex alcalde Mario Margoni. Para este profesor básico sería un sueño llegar a detentar el cargo de alcalde como lo hicieron en su momento sus camaradas Tolentino Soto y el mismo Margoni. Sin embargo, el democracristiano no necesariamente contaría con el respaldo de las otras fuerzas politicas si quiere emprender la aventura de llegar a la alcaldía y tampoco reuniría los votos necesarios.

Por otra parte, cabe recordar que en la elección municipal pasada, tres candidatos compitieron contra la alcaldesa Oyarzo (Mayorga, Cuyul y Muñoz) y sólo una de estos obtuvo una performance decorosa que fue la candidata de la UDI Ana Mayorga, quien aglutinó tras de si la votación de su sector de la derecha. Sin embargo, hoy día este tema no está dilucidado y queda por definir cuál será el rol que jugará para la definición de candidaturas el imputado ex alcalde Fernando Paredes, si le entrega la «bendición» a Verónica Pérez o a otra persona ligada a aquel sector, o si incluso él mismo se presenta a una nueva elección, por cuanto, eventualmente podría jugar aquella carta como medida de presión pública ante su delicada situación judicial. Pero Paredes no es Trump ni de cerca

Así las cosas, el cuadro se muestra bastante favorable a la reeleccion de la actual alcaldesa para el periodo 2024-2028, esto pese a una implacable oposición que tiene en un acotado círculo de las redes sociales, donde no escatiman adjetivos ni recursos para descalificar a la Alcaldía Ciudadana cada vez que tienen la oportunidad.

Sin embargo, para la alcaldesa Antonieta Oyarzo el camino es más llano y fácil que para sus eventuales oponentes:

1.Es la alcaldesa en ejercicio, eso representa un plus extra no menor por sobre sus eventuales competidoras o competidoras

Se ha visualizado una mejor percepción de la gestión que lleva adelante la Alcaldía Ciudadana, reconocida incluso a nivel regional. Oyarzo cuenta a su haber con ser una alcaldesa creíble y honesta, valor no menor en tiempos de descrédito de la política en general. Es una alcaldesa resiliente, por cuanto sabe colocarse en el lugar de los demás y se ha sobrepuesto a momentos adversos, incluso cuando han arreciado ataques personales en su contra. Es una muy buena comunicadora y maneja eficazmente los tiempos comunicacionales, siempre tiene algo que decir y elige el momento para hacerlo, en la jerga, «sabe golpear bien».

Por ello, los augurios y vientos son muy favorables para la natalina y asistente social de profesión, Antonieta Oyarzo Alvarado.