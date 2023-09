Empresarios y trabajadores de la luga en Magallanes denuncian amenazas de muerte y prácticas mafiosas de parte de compañeros en paro





El conflicto por el precio de la luga entre pescadores artesanales de Magallanes y las empresas que operan como poder comprador en la región, escaló hasta un punto que podría llevar el asunto a los tribunales de justicia.

Este viernes 22 de septiembre, ejecutivos y trabajadores de estas empresas dieron a conocer una serie de hechos que presentan el aspecto de presuntas prácticas mafiosas y eventuales delitos contra la integridad de las personas.

En efecto, Patricio Cáceres gerente de una de las empresas que procesan y comercializan la luga en Magallanes, informó que su empresa trabaja desde hace más de 30 años como un poder comprador de algas y como planta procesadora con valor final agregado. “Aquí se ha formado un conflicto bastante artificial, la veda de la luga se produce entre junio a fines de agosto y la veda se levantó el 1° de septiembre de manera que el hecho que se está manifestando que llevan dos meses de cesantía es una falsedad, ya que en realidad lo que hubo en invierno es la veda legal del producto”.

El precio de la luga en el centro del conflicto.

En cuanto al precio del producto, “el año pasado llegó a valores super altos, extraordinarios y nos alegramos que mucha gente haya trabajado y haya ganado mucho dinero con esos valores de la alga, pero la realidad del mercado hoy día no es esa, hubo postpandemia hubo una escasez de alga porque todos estuvimos confinados en nuestras casas y el 95% de las algas que son materia prima para la elaboración de la carraginina, provienen de cultivos de países de Asia y los grandes fabricantes de la carraginina, a partir de la luga roja, son principalmente China e India. Chile participa con un segmento muy pequeño de ese mercado, un 4% del valor de la carraginina y el precio de la alga se determina por el valor de la producción en Asia y hay cientos de miles de familias que son ribereñas y que viven de la recolección de esta alga”, informó Cáceres.

El precio $ 1.200 el kilo de luga roja fue un valor especulativo y tuvimos que paralizar la compra, a lo menos durante dos meses.

Hoy día las algas de afuera de Asia llegaron a US$ 1.400 dólares la tonelada.

El precio que hoy se puede pagar es de $ 600 el kilo.

“Hay bastante amenaza en contra de nosotros, hemos recibido llamados, este movimiento ha sido bastante violento para nosotros y apela a cosas que en verdad no tienen mucho sentido”, expresó Patricio Cáceres.



Amenazas.



A su vez, Armando Colin encargado de compras de la empresa Patagon Seaward que abastece trabaja como encargado de compra en playa. “Nosotros hablamos con el sindicato que está hoy en conflicto, les pedí que vengan a hablar a la planta, hablaron con nosotros no se llegó a ningún acuerdo, ya que se retiraron antes de la reunión, no hubo diálogo entonces la empresa mantuvo su postura, que el precio de mercado seguía siendo $ 600”.



En cuanto al futuro del actual conflicto por el precio de la luga Colin señaló que “hay 7 sindicatos que están trabajando y hay un solo sindicato que es de Punta Arenas y la empresa sigue trabajando la luga, pero no se ha podido descargar por las amenazas de la gente, hay muchas amenazas, entonces no se puede trabajar.” Al término de la entrevista, el trabajador Armando Colín rompió en llanto, interrogado por la prensa respecto de sus acciones futuras frente a este conflicto.



El abogado de la empresa Ramón Ibañez, que opera como poder comprador señaló la importancia de poner en público la evidencia de que el precio de $ 1.000 pesos que exigen los pescadores no es viable y que “de siete sindicatos, tan solo uno está movilizado y hemos tratado por todos los medios, de una manera pacífica, de una manera bastante respetuosa tratar de llegar a un consenso que la verdad hasta el momento no se ha podido lograr”. Si este conflicto se prolonga vamos a tener que recurrir a acciones legales, ya que aquí hay una “responsabilidad penal que es evidente, don Armando Colin y su familia ha sufrido amenazas las cuales constan en audios de Whatsapp y en imágenes que tenemos y de seguir con esto, tomaremos las medidas legales pertinentes y lo mismo respecto al poder descargar este recurso, respecto de aquellas personas que quieren seguir trabajando.”



El abogado Ramón Ibañez señaló que una persona que trabaja y gana su sustento en forma digna no puede ser privado de esta situación”. “Si no quieren trabajar la luga, busquen otro producto, pero hay miles de familias que quieren trabajar con ese precio, sino desgraciadamente las empresas van a cerrar sus puertas y van a haber miles de trabajadores perjudicados.”



Las personas que han proferido amenazas contra algunos trabajadores de las empresas de la luga, señaló Ibáñez, “están plenamente identificadas y estamos actuando de una manera muy respetuosa, no se trata de apagar el fuego con bencina, tratamos de llegar a un consenso, pero por lo visto el único consenso que se pretende es que se paguen $ 1.000 y pagar $ 1.000 el kilo de luga en razón de $ 350 que se pagaba antes de la pandemia es económicamente inviable y el gobierno ya señaló que no va a otorgar un subsidio de $ 400, por lo tanto, nosotros no podemos ser vendedores de ilusiones y si el sindicato movilizado no quiere entregar luga, está en su derecho pero hay otros 6 sindicatos de muchos trabajadores que si quieren trabajar y eso es lo que nos preocupa.”