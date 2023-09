Empresas acusaron a gremio de pescadores de faltar a la verdad, respecto del alza del precio de la luga roja en Magallanes

Respecto al conflicto de los pescadores por el precio de la luga roja y que ya se extendido por una semana en Magallanes, con distintas manifestaciones en Punta Atenas y Puerto Natales, las empresas recolectoras de la preciada alga, se manifestaron mediante un comunicado donde acusaron a los gremialistas de faltar a la verdad y exponer a los habitantes de la región a un clima de tensión innecesario.

Las empresas publicaron el siguiente comunicado:

«Las empresas procesadoras de luga roja establecidas con importantes inversiones en la región, por más de tres décadas para el caso de Productos Quimicos Algina S.A. y dos para Danisco S.A., las que no han sido las únicas empresas que han establecido un poder comprador de algas en la región, existiendo al menos diez diferentes empresas que compran algas para exportación y que no se han establecido en la zona debido a los mayores costos operativos, han sido actores importantes en el desarrollo y sustento de la pesca artesanal, adquiriendo el recurso a armadores, pescadores, buzos y recolectores de orilla, los que libremente viven de la extracción de recursos del mar.

Lamentablemente, las últimas semanas hemos sido testigos, como un dirigente faltando derechamente a la verdad, ha creado un conflicto que ha afectado de diferentes maneras a toda la comunidad de la región, exigiendo de manera perentoria al Gobierno Regional bonos compensatorios, como si estuvieran bajo un verdadero estado de catástrofe. Haciendo reinar en la población un sentimiento de injusticia, contando medias verdades, sin atender a que la baja en el valor de compra del recurso luga roja es un ajuste en el valor de mercado global, la que como muchos comodities, no estuvo exenta de un alza desmedida, debido en gran parte a los efectos de la pandemia, así como a especuladores, pensando podrían exportar el recurso a valores nunca vistos harían su negocio.

Cabe señalar, que el recurso luga roja se encuentra distribuida en las costas de Chile, entre la XIV y la XII Regiones y Atlántico sur, en la provincia de santa Cruz. Es una de las algas rojas de aguas frías que se utiliza como materia prima para la fabricación de carragenina, un espesante que tiene se utiliza como aditivo alimenticio y cosmético, con aplicaciones en las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica.

Es necesario comprender que en la industria de las carrageninas más del 95% de las algas utilizadas como materia prima para su producción provienen de algas rojas de aguas cálidas, específicamente de dos especies denominadas comercialmente como Cottoni y Spinosum, las que se cultivan en países de Asia y África, principalmente en Indonesia, Filipinas y Tanzania. Sus ciclos productivos tienen varias cosechas al año, con cosechas que no superan los 60 días desde la siembra, siendo una fuente de trabajo para cientos de miles de personas en comunidades costeras.

Dado que esas algas representan más del 95% de las algas utilizadas para la fabricación de carrageninas a nivel mundial, los precios de mercado de estas algas de cultivo son las que determinan el valor de mercado de las carrageninas. Existen hoy en mundo más de 30 fabricantes de carrageninas, principalmente en China y Filipinas. Además, existen alrededor de 8 productores en Europa y América.

El alga Cottoni representa cerca del 78% del total de consumo para carrageninas y sus valores históricos por kilo los últimos 20 años han sido en promedio 1,340 USD por kilo alga seca y de 0,6 USD por kilo alga seca para spinosum, la que representa alrededor del 20% del consumo.

Post pandemia los valores para esas algas se elevaron a nivel de 3,000 USD/Ton para cottoni y hasta 1,000 USD/Ton para la Spinosum. A la fecha, pasado el efecto de la pandemia, habiéndose ya recuperado la mano de obra,los cultivos y la disponibilidad en el mercado, los precios han vuelto a niveles normales, transándose hoy día a 1,300 USD/Ton el alga cottoni y a 500 USD/Ton para alga seca de spinosum.

Por otra parte, el valor histórico de luga roja seca no superaba los 3,900 USD/Ton prepandemia, habiendo alcanzado post pandemia el año pasado los 9,000 USD/Ton en base alga seca. A la fecha los valores de luga roja y las demás algas chilenas en el mercado, no están ajenas a la caída de los valores de las algas de Asia, que son las que dominan el mercado. Es una consecuencia lógica que para poder elaborar y competir en el mercado de las carrageninas con algas regionales, los precios deben necesariamente ajustarse a valores que permitan ser parte del mercado.

Cabe señalar que los valores de lugar roja fresca antes de la pandemia se mantuvieron en rango de $350 a $380 en muelle, habiéndose producido una escalada en los precios debido al efecto postpandemia y especulación llegando a valores de $1.200 el kilo. Se entiende que estos valores fueron extraordinarios y generaron grandes utilidades a todos quienes trabajaron el recurso. Sin embargo, la realidad del mercado actual, con vuelta de precios en algas a la normalidad, está lejos de permitir la elaboración de carragenina a valores competitivos, ante la caída a menos del 50% en valor de las algas de Asia. Por tanto, el valor de mercado actual propuesto para la compra de $600 por kilo de alga fresca en muelle, con el que la industria nacional puede aspirar a competir, no es un valor antojadizo, si no de equilibrio para la sostenibilidad de la industria.

También cabe señalar que ha circulado información distorsionada, referida a los costos de extracción del recurso y que a valor de $600 por kilo los pescadores pierden dinero. Un calculo real realizado con armadores que, si están de acuerdo en hacerse a la mar y trabajar, es que el valor del kilo en muelle para una embarcación de 12 metros, operando con dos buzos puede extraer entre 12 a 18 toneladas del recurso en 20 días, no supera los $180 por kilo en muelle, lo que genera importantes ingresos para cada buzo y tripulante. También es distorsionada la información que el precio no ha subido, ya que prepandemia como se ha dicho el kilo se transaba a $380 y a la fecha la oferta es de $600.

Solo cabe esperar que prime la razón sobre la fuerza de los que piensan que amedrentando, amenazando y por la fuerza pueden imponerse e impedir a trabajar libremente a quienes si lo necesitan y estén dispuestos.»