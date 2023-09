Empresas portuarias lanzan en Punta Arenas Asociación de Puertos Zona Sur Austral

Con una reunión de trabajo con el gobernador regional de Magallanes y Antártica Chilena, Jorge Flies, se lanzó oficialmente esta mañana la Asociación de Puertos Zona Sur Austral de la Patagonia Chilena. La iniciativa pionera a nivel nacional es el resultado de un año de intenso trabajo entre los directorios y gerencias de las empresas portuarias de la zona austral del país -Empormontt, Emporcha y Epaustral-, quienes suscribieron los estatutos de la misma tras una intensa jornada de trabajo desarrollada en Punta Arenas el día de ayer.

Tras el encuentro, Jorge Flies felicitó la iniciativa expresando que «tuvimos una reunión extraordinaria con los representantes de los puertos públicos de la zona sur austral y con muy buenas noticias, pues compartimos el interés común de lo que significa la inversión y desarrollo en un ámbito fundamental para regiones que son marítimas, tanto en los aspectos logísticos, de conectividad, e incluso de desarrollo turístico, dado el flujo de cruceros en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes».

La autoridad destacó que «esta asociación permite a los gobiernos regionales ver la situación del sistema portuario, y no solo de cada puerto en particular. Dado que en estas tres regiones cubrimos más del 40% del territorio nacional, esta asociatividad de empresas públicas tiene un valor estratégico especial. A ello se suma la disposición de las competencias del Gobierno Regional para trabajar en temas importantes y el cambio histórico que implica que, a partir de 2024 se podrá desarrollar inversiones y trabajo de proyectos en las empresas públicas, tras tres años trabajando en este tema con el Ministerio de Hacienda».

A nombre de la nueva asociación, el presidente del Directorio de Epaustral, Gabriel Aldoney, explicó que «cuando iniciamos el trabajo en los directorios de estas empresas portuarias, nos reunimos para analizar la situación del país en materia de desarrollo portuario, y una de las cosas que constatamos es que las políticas públicas que se han definido en este ámbito son insuficientes para enfrentar los desafíos que existen en esta parte de Chile. Lo que existe y está vigente ha tenido repercusiones positivas en la zona desde Los Lagos hacia el norte, pero no hacia el sur, pues aquí tenemos características distintas».

Agregó que «decidimos formar esta asociación para desarrollar cuestiones que son de interés común de estas tres regiones. Un claro ejemplo es el tema del cabotaje; hoy nos enfrentamos a ciertas dificultades en la conectividad hacia Magallanes producto de la situación en Argentina, y eso nos obliga a tener un sistema distinto al que existe hoy; y para hacerlo, tiene que ser en coordinación con la Región de Los Lagos y de Aysén. También constatamos que en el ámbito de los cruceros, no solo tenemos que trabajar en conjunto para establecer estándares comunes, sino para promover esta industria con criterios que sean transversales». Finalmente, agradeció la recepción del gobernador Flies pues «hemos comprobado que tenemos mucha sintonía en cómo se observan los problemas desde la región y nos entusiasma la idea de que los gobernadores de Aysén y Los Lagos comprendan esto, no tenemos duda que así será. Se abre un camino nuevo, no solo para las regiones del sur austral, sino para concebir una política portuaria nacional que esperamos repercuta positivamente en el desarrollo de estas tres regiones».

Acudieron a la cita los presidentes de los Directorios de Emporcha Enrique Runín Zúñiga, y de Empormontt, Julián Goñi Melías, además del director de Emporcha, Cesar Peyrin, y los gerentes de Epaustral, Emporcha y Empormontt, Rodrigo Pommiez, Felipe Candia y Edmundo Silva.