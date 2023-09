En diciembre próximo se inician obras del nuevo Archivo y Biblioteca Regional en Punta Arenas

Avanza proyecto para construir Archivo y Biblioteca Regional en Punta Arenas. Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, y Director Regional #ArquitecturaMOP, Jorge Cortes, informaron que en diciembre se iniciarán las obras de esta emblemática iniciativa que involucra la restauración y puesta en valor del ex complejo penitenciario.

Proyecto involucra una superficie total de aproximadamente 5.500 metros cuadrados.

Trabajos consideran la restauración de las edificaciones patrimoniales de la ex Penitenciaría y la ex Gendarmería tanto en fachada como interiores, la demolición de elementos no originales y la ejecución de una ampliación mediante una edificación de obra nueva emplazada en calle Chiloé, utilizando una arquitectura contemporánea que respeta la volumetría de las construcciones originales.

Respecto a los trabajos de restauración patrimonial del antiguo complejo carcelario, se contempla la recuperación de la fachada hacia calle Waldo Seguel, donde se emplazará la zona administrativa y de control de acceso a la Biblioteca. En tanto, el patio interior de la ex cárcel mantendrá sus características originales y albergará la sala de lectura, mientras que las celdas se adecuarán como lugares de estanterías referenciales y sectores privados para el estudio.