ENAP obtiene utilidades por US$ 341,3 millones en primer semestre de 2023

El gerente general de ENAP, Julio Friedmann, destacó los resultados conseguidos en un contexto desafiante para la estatal, debido a los costos de la industria logística y efectos climatológicos que han impactado sus operaciones, entre otros.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) registró favorables resultados durante el período enero-junio de 2023, al obtener un EBITDA de US$ 716,3 millones y lograr utilidades por US$ 341,3 millones, los que se encuentran dentro de lo esperado por la empresa para el período.

El gerente general de ENAP, Julio Friedmann, detalló que “los resultados son positivos para la empresa y dan cuenta del avance del plan de desarrollo e inversiones que hemos implementado, orientado al mejoramiento ambiental y la modernización de nuestra infraestructura logística, entre otras cosas. Son positivos, además, si se considera que se han dado en un contexto desafiante por efecto de la mantención programada que se realizó en la refinería Aconcagua y variadas dificultades externas que enfrentamos en nuestro Terminal Marítimo de Quintero”.

Cabe destacar que tanto el EBITDA como las utilidades obtenidas en el primer semestre representaron una disminución respecto del primer semestre de 2022, de 11,7% y 7,5% respectivamente, dando cuenta del actual contexto del mercado, que se ha visto afectado por el mayor costo de los fletes, el alza de combustibles, condiciones climatológicas adversas para la carga y descarga de crudo, menores márgenes internacionales de refinación, y variaciones en el precio del Brent.

Como medidas destacables de la nueva gestión de ENAP, el gerente general subrayó que “durante el primer semestre realizamos varios cambios organizacionales para poner más foco en la utilización de nuestras plantas, en la excelencia operacional, en los desafíos de la transición energética y en un manejo financiero responsable. Tenemos un alineamiento sólido entre el trabajo que realizamos cada día, el plan de negocios a 5 años y nuestra estrategia de largo plazo, además de un Gobierno Corporativo robusto”.

El gerente corporativo de Administración y Finanzas de ENAP, José Pablo Gómez, destacó que “la coordinación de la estrategia de ENAP en la administración financiera y en lo operacional ha sido pilar fundamental para estos resultados positivos. Mientras que en materia de finanzas se ha desarrollado una gestión proactiva y cautelosa de la deuda, en operaciones se ha tenido una cuidadosa optimización de la producción, lo que sin duda ha tenido un efecto favorable en los resultados”.

Dentro del desglose por líneas de negocio, la unidad de Refinación y Comercialización (R&C) reportó un resultado antes de impuestos de US$ 365,6 millones. En tanto, las operaciones internacionales de E&P generaron utilidades antes de impuestos por US$ 79,0 millones. En lo que respecta a E&P de ENAP Magallanes, se obtuvieron utilidades antes de impuesto por US$ 24,1 millones.