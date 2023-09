Familias de ex presos políticos reciben subsidios para soluciones habitacionales en Magallanes





* Se trata del proyecto “Nueva Esperanza” que se levantará en un terreno de propiedad del SERVIU al sur poniente de la ciudad, en avenida Martínez de Aldunate, que albergará las 14 viviendas.





Punta Arenas, septiembre 28 de 2023.- Catorce subsidios para igual número de familias, todas ellas encabezadas por personas mayores que fueron vulneradas en sus derechos durante la dictadura civil militar, fueron entregados este jueves por el Delegado Presidencial, José Ruiz P., el Gobernador Regional, Jorge Flies A., y el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe.

Se trata del proyecto “Nueva Esperanza” que se levantará en un terreno de propiedad del SERVIU al sur poniente de la ciudad, en avenida Martínez de Aldunate que albergará las 14 viviendas. El proyecto supone un condominio que entregará las condiciones para sus necesidades, con el fin de dar a estas familias un vivir digno en esta etapa de sus vidas.



De las 14 viviendas, 13 de ellas serán de dos pisos, dormitorio principal en el primero y dormitorio secundario en segundo piso más ampliación proyectada. La otra vivienda tiene tipología para movilidad reducida, con dormitorios en el primer piso y ampliación proyectada en el segundo piso.

El grupo de beneficiados se encuentra compuesto por catorce familias encabezadas en un 71% por hombres (10) y el 29% por mujeres (4). En cuanto al rango de edad, las mujeres fluctúan entre los 67 y los 88 años, en tanto los hombres sus edades van desde los 68 hasta los 91 años. La totalidad e quienes recibieron el subsidio de 2.100 UF son pensionados a través de la Ley N° 19.992, conocida como Ley Valech, pensión de reparación a las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos.

“Este es un compromiso del Presidente Gabriel Boric por avanzar en reparación y de alguna forma hacer frente a la enorme deuda que la sociedad tiene con estas personas. Seguiremos trabajando por conseguir más verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura, hasta el úlimo día de nuestro mandato”, dijo el delegado Presidencial, y explicó el largo camino recorrido para llegar a estos primeros resultados de un trabajo que apunta a la reparación. “Este esfuerzo por verdad y justicia y reparación no se terminó el 11 de septiembre con el aniversario de los 50 años; vamos a seguir trabajando pese al negacionismo y olvido que algunos quieren imponer”, añadió.

El seremi Marco Uribe agradeció la experiencia obtenida en el trabajo de crear un hito de reparación. “Esta es primera parte, ahora viene -ojalá antes de fin de año- la colocación de la primera piedra, para luego construir”, explicó el Seremi, quien agradeció el apoyo recibido por el Gobernador Regional y los equipos técnicos que han trabajado en el proyecto.

“Perdón por llegar tarde”, dijo el Gobernador Jorge Flies para graficar las deudas de reparación, y explicó que el proyecto fue elaborado durante el mandato de la presidente Michelle Bachelet, pero no se pudo materializar, menos después cuando gobernó la derecha. “Por eso es importante lo que está pasando ahora, cuando el presidente Boric instruye que esto se haga, se realice, cuando hay una decisión política para avanzar”, dijo la autoridad regional, “pero llegamos tarde y eso me angustia, porque hay personas que murieron sin ser reparadas; nosotros tenemos una deuda con las personas víctimas de la dictadura, pero llegamos tarde y por eso les pido perdón”.

Uno a uno los y las beneficiarias del subsidio fueron llamados a recibir los documentos que entregó el Serviu, de manos del Delegado Presidencial, el Gobernador y el Seremi, en un momento de fuerte emoción entre quienes recibieron el beneficio, la mayoría de los cuales estaba acompañado de sus familiares.

En representación de los usuarios del PRAIS, Manuel Aguilante demandó la aceleración de las medidas reparatorias, principalmente en educación, salud y vivienda. “De la lista original de beneficiarios de estos subsidios, ocho murieron esperando. Esta entrega es un avance, pero no suficiente. “Esto que hoy está pasando tiene una historia, comenzó con una huelga de hambre de ex presos políticos a nivel nacional, que también incluyó a Magallanes”, explicó. “Pero cuando hay voluntad y respeto por las historias”, añadió, para agradecer a Flies, que entonces era intendente.