“Forrest Gump chileno” inspiró a pequeños de la Escuela Baudilia Avendaño en Puerto Natales

Cerca de las 11:00 horas de este viernes, previo a la undécima edición de Patagonian International Marathon, el “Forrest Gump chileno” encabezó una charla motivacional a cerca de 30 niñas y niños de la Escuela Baudilia Avendaño de Yousuff en Puerto Natales. Los pequeños de sexto a octavo básico escucharon atentamente la exposición del personaje, quien se ha transformado en un símbolo contra el bullying.

Antonio Marshall, como es su nombre real, transmitió un potente mensaje: “Cuando era niño se burlaban de mí porque yo no podía compartir con el resto. La película me hizo recordar eso y hoy me doy cuenta de que nada es tan grave como para querer desaparecer. Uno puede ser exitoso y cumplir sus metas, independiente de la condición que tenga. Así como Forrest corrió por sus sueños, ustedes también sigan adelante. Se puede perseverar y lograr lo que quieran”.

Los niños participaron activamente y le realizaron divertidas preguntas: “¿usted ganó el Maratón de Santiago?”, “¿hasta qué edad pretende correr?”, “¿cómo puedo transformar el deporte en un hábito?” o “¿cuál es la carrera más linda que ha vivido?”, fueron algunas de ellas. A esta última respondió con entusiasmo: “Patagonian International Marathon es sin duda la más hermosa porque no hay edificios, cemento, bocinas ni conductores estresados. Hay naturaleza, fauna, animalitos, cielo hermoso, frío y lluvia. Eso se aprecia y valora”.

La instancia fue encabezada por el director Erwin Mansilla y el profesor de educación física Francisco Pinto. También participaron otros funcionarios y profesores: “Tu charla nos vino como anillo al dedo porque estábamos hablando con el curso sobre cómo afrontar algunas diferencias y sobre el respeto a la diversidad”, dijo la educadora de sexto básico. Más tarde, los jóvenes corrieron y se tomaron fotografías junto al “Forrest Gump chileno” en la cancha de la escuela.

Cuatro alumnos y cuatro profesores, además del director, van a participar en el punto de reciclaje en la meta de Patagonian International Marathon 2023. Además, 25 personas de la comunidad educativa estarán en la novena edición de Ultra Paine, que se realizará a fines de septiembre.