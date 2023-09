Gobierno da inicio a los Recorridos por la Memoria y la Democracia en el Palacio de La Moneda





La actividad, que busca generar un espacio de reflexión y diálogo, contempla la visita de lugares icónicos del Palacio de Gobierno, como la puerta de Morandé 80 y el Salón Blanco, que recrea el despacho del Presidente Salvador Allende.





Santiago, 8 de septiembre de 2023. En el Palacio de La Moneda se lanzó este viernes 08 el ciclo de “Recorridos por la Memoria y la Democracia”, organizados por el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob). La iniciativa busca, a través de recorridos guiados por el Palacio de Gobierno y otros sitios de memoria, generar una instancia de encuentro y reflexión de la sociedad civil y organizaciones sociales en torno al quiebre de la democracia, el presente y futuro.





El recorrido inicial estuvo encabezado por la ministra Camila Vallejo y la subsecretaria Nicole Cardoch. También participaron la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, además de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de la dictadura.





Las y los asistentes visitaron diversos puntos emblemáticos de La Moneda, entre ellos, la puerta de Morandé 80 y el memorial a Salvador Allende; el Patio de Los Canelos, en torno a cual se ubicaba el gabinete presidencial hasta el bombardeo de 1973; así como el Salón Blanco, el cual recrea el despacho del expresidente Allende.





“Para nosotros es muy importante hacer estos recorridos y diálogos por la memoria, abriendo el Palacio de La Moneda, porque no se queda sólo en lo simbólico, es algo muy concreto. Esta decisión de abrir el Palacio de Gobierno y hacer el recorrido, es para justamente visibilizar en concreto lo que significa la destrucción de una democracia en el seno de la representación popular, porque aquí habitan los presidentes y presidentas de la República, que son la máxima autoridad electa por el pueblo de Chile. Y cuando se bombardea el Palacio de La Moneda, la casa de la máxima autoridad electa por el pueblo, también se quebranta la voluntad popular”, dijo la vocera de Gobierno.





“Queremos que estos diálogos sean un espacio de encuentro entre generaciones, entre personas que no siempre pensamos igual”, destacó la subsecretaria Cardoch, quien agregó que “esperamos que muchísimos niños, niñas y jóvenes que quieran reconocer parte de nuestra historia en el país puedan acercarse e inscribirse. Para eso también hemos generado un vínculo con el Ministerio de Educación, así que los dejamos a todos y todas invitados a estos recorridos por la memoria y la democracia que vamos a mantener durante 2023”.





Luego de cada recorrido, las y los asistentes podrán participar de un diálogo ciudadano, facilitados por monitores de la División de Organizaciones Sociales (DOS) y el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, donde podrán conversar y reflexionar sobre los desafíos de nuestra democracia.



Recorridos hasta diciembre





Estos recorridos y diálogos son parte del programa de actividades de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y se realizarán en el Palacio de La Moneda -previa inscripción- desde septiembre hasta el mes de diciembre.





En regiones, esta iniciativa se hará en conjunto con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y el Ministerio de Educación y a través de las Seremis de estas carteras se informarán los lugares y fechas para los recorridos patrimoniales y los diálogos ciudadanos en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío, Los Lagos y Aysén.





Las organizaciones sociales y personas interesadas en participar, pueden inscribirse en el sitio web www.50.cl